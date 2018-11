Drámai méretű a brit kocsmakultúra hanyatlása

Nem pusztán kulturális, hanem gazdasági vonatkozásai is vannak a brit kocsmák tömeges bezárásának. Egy friss iparági jelentés szerint - mutatja be a The Guardian -, a fontos közösségi színtérnek számító italozók több mint negyede bezárt 2008 óta, de hanyatlásuk már 2001-ben megkezdődött. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy számos kisvállalkozás szüntette be végleg tevékenységét vagy váltott profilt.

A brit statisztikai hivatal jelentése szerint, 2001-ben 52 500 pub működött az országban. Számuk mostanra 38 815-re esett vissza. A hanyatlás elsősorban a nagyvárosok külső kerületeiben működő vendéglátó helyeket érinti.

Az adatokat bemutató grafikonon az is látható, hogy a 2008-as gazdasági válságot követően, a bezárások üteme felgyorsult, a folyamat csak a legutóbbi években kezdett veszíteni sebességéből:

Az adatokból jól nyomon követhető, mi vezetett a rendkívül nagyarányú bezáráshoz. A kocsmák a fogyasztási szokások megváltozása mellett, az adó- és bérterhek növekedésével kellett hogy szembenézzenek. Sokan az egységek üzemeltetői közül, nem tudták sikeresen venni az akadályt, és inkább lehúzták a rolót.

Tom Stainer, az ale söröket népszerűsítő, 1971-es alapítású szakmai tömörülés, a Camra vezetője aggodalmának adott hangot a számok kapcsán. Azt mondta, a kocsmák bezárása számos településen érzékenyen érinti a helyi közösségeket, hiszen ezek a terek fontos helyszínei a személyes kapcsolattartásnak. Egyúttal felszólította a kormányt, tegyen lépéseket a helyzet javítása érdekében, "mielőtt a brit kocsmák végleg kihalnak."

Brigid Simmonds, a British Beer and Pub Association vezetője pedig azt szorgalmazza, hogy a kormány csökkentse a kocsmák és az ott felszolgált italok adóterheit. Üdvözölte, hogy London jövőre nem tervezi a kocsmák terheinek növelését, ám emlékeztetett arra, hogy a sörök jövedéki terhei 42 százalékkal nőttek 2008 és 2013 között. Ezt nagyon nehéz volt kigazdálkodniuk a pub-ok üzemeltetőinek, akiknek az online kereskedelemmel is fel kellett vennie a versenyt, ami az italforgalmazásban is egyre nagyobb teret hódít.

A leggyorsabb ütemben a nagyvárosok peremein lévő kocsmák zártak be.

Például London keleti városrészében a felére csökkent az egységek száma, de Glasgow-tól délre és Észak-Írországban is vannak olyan települések, ahol 2001 óta a pub-ok kétharmada bezárt.

Az aggodalmas hangok elsősorban a kiskocsmák helyzetének szólnak. Ezek ugyanis egyre nehezebben veszik fel a versenyt a franchise-jellegű hálózatokkal. A kilenc munkavállalónál kevesebb főt foglalkoztató egységek bezárása különösen a kisebb településeken jelenthet munkaerőpiaci problémákat.

Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy kisebb egységek bezárásával a nagyobb kocsmákban nő a munkavállalói létszám:

A piaci átalakulások pedig nem jelentik automatikusan azt, hogy minden vállalkozásnak be kellett fejeznie működését, amely bezárni kényszerült addig üzemelő kocsmáját. Rengeteg cég, kihasználva a kézműves sörök iránti piaci kereslet rendkívüli növekedését, kisüzemi főzésre állt át, amely köré éttermet létesített. A független sörfőzdéket tömörítő szakmai szervezetnél azt mondják, jelenleg 831 tagjuk van, és ezek 15 százaléka éttermi vendéglátást is folytat saját főzetét kínáló egységében.