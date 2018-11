Hivatalos: Jack Ma a Kínai Kommunista Párt tagja

Most már nincs kétség afelől, hogy Kína legértékesebb vállalata, az Alibaba alapítója és vezére, tagja a Kínai Kommunista Pártnak. A világsajtó számos lapja mellett, a Bloomberg is közzétette az információt: Kína leggazdagabb emberét beválogatták a közé a száz fő közé, akiket a párt Központi Bizottsága elismerésben részesít majd az ország gazdasági nyitásának közelgő 40. évfordulója alkalmából.

Nem világos, miért most közölte a párt hivatalos lapja, a People's Daily, hogy Jack Ma is tagja a politikai szervezetnek. Az apropóját vélhetően az adta, hogy sorra jelentik be, a jelenkor fontos kínai közéleti és üzleti személyiségei közül, kiket köszöntenek majd az ország gazdasági nyitásának 40. évfordulójára rendezett eseménysorozat alkalmából.

Ma mellett több más, meghatározó kínai vállalat első embere is szerepel a listán. A Tencent vezetőjét, Pony Ma-t és a Baidu elnök-vezérigazgatóját, Robin Li-t is a köszöntésre méltók között találni.

Mellettük számos ismert és saját területén komoly sikereket elért sportoló, színész, tudós kap majd elismerést a párt Központi Bizottságától.

A 100 nevet tartalmazó névsort november 30-án közlik hivatalosan. Bár az Alibaba idei éve egy picit gyengébben alakul, mint a korábbiak, az online kereskedelmi és technológiai óriás befektetőinek idén sincs oka a panaszra.

A 400 milliárd dollár értékűre taksált vállalat ott van a világ 10 legértékesebb cége között.

Jack Ma személyes vagyona 38 milliárd dollár között mozog. A cégvezér a tervek szerint jövőre adja át a stafétát utódjának, a jövőben pedig mecénásként kívánja támogatni környezetvédelmi célok teljesülését vagy támogatásra szoruló társadalmi csoportok felzárkóztatását.

A párttagságról szóló információ megjelenési helye alapján biztosra vehető, hogy az hiteles. Mindez azért érdekes, mert még nehezebbé teszik a politika és az üzleti élet közötti határvonal meghúzását. Ez pedig a Kína gazdaságába befektető külföldiek számára adhat más szempontokat a jövőben döntéseikhez.

Azzal, hogy Ma párttagságára fény derült, felvetődik a kérdés, a kétségtelenül sikertörténetnek számító Alibaba felépítésében mennyire volt szerepe az esetleges politikai hovatartozásnak, és mennyire befolyásolhatja a megavállalat jövőbeni működését ez a kapcsolódás. Egy elemző megjegyzi: egyre gyakoribb, hogy vezető technológiai cégek szoros kapcsolatot ápolnak kormányokkal. Az Alibaba-vezér esete most azért is figyelemre méltó, mert azzal, hogy Ma-ról innentől tudható párttagsága, ezzel személyével sajátos legitimitást ad az államot uraló Kommunista Párt működésének.

Ma egyébként az utóbbi években rendszeresen az elsők között támogatta nyilvánosan Hszi Csin-ping elnök gazdasági és társadalmi kezdeményezéseit. Többször hangoztatta, hogy a gazdag vállalkozóknak felelősséget kell vállalniuk társadalmuk elesettebb tagjaiért, és azt is, hogy a gazdasági növekedésnél most már előrébb való Kínában a szegénység teljes felszámolása. Emlékezetes az is, hogy 2016-ban nyilvánosan állt ki amellett, hogy az állam biztonsági szempontok miatt, tömegesen gyűjtsön adatokat polgárairól, és elemezze azokat - ez mostanra valósággá vált, a 200 millió kamera által begyűjtött, mesterséges intelligencia elemezte adatokból képzett "szociális kreditérték" rendszerével.