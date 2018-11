A Saudi Aramco tíz év alatt 150 milliárd dollárt költ majd földgázra

Amin Nasser, a Saudi Aramco vezérigazgatója bejelentette, hogy növelni fogják a földgáz kitermelést, emellett pedig komoly befektetéseket is végrehajtanak ezen a területen az elkövetkező évtizedben.

A CNBC értesülései szerint a Saudi Aramco 150 milliárd dollárt fog költeni földgázkitermelésre. Ennek eredményeképpen a vállalat vezérigazgatója, Amin Nasser azt várja, hogy a mostani napi 396 millió köbméterről egészen 651 millió köbméterre tudják növelni a termelést.

Emellett Nasser azt is bejelentette, hogy a Saudi Aramco további 100 millió fektet majd a vegyiparba, valamint az ehhez kapcsolodó cégfelvásárlásokba. Az Aramco szeretné az olajon túl is bővíteni a portfólióját és ez a lépés is erre utal.

Nasser továbbá az Aramco tőzsdére vonulásáról is beszélt, amely a jövőre lett volna esedékes, azonban 2020-ig biztosan várni fognak vele, de az is elképzelhető, hogy az IPO csak 2021-ben lesz.