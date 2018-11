Ma tartották meg a Startupok éjszakája 2018 című rendezvényt a budapesti Bálnában. Az eseményen felszólalt többek között Varga Mihály pénzügyminiszter is, aki szerint Magyarországon a gazdasági növekedés is segíti a startupok fejlődését, és egyre több külföldi startup költözik az országba.

Magyarországot élénk startup élet jellemzi, az ország vonzó befektetői környezetet kínál a cégeknek – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Startupok éjszakája 2018 című rendezvényen kedden Budapesten, ahol megünnepelték a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) alapításának 25 évfordulóját is.

Varga Mihály kiemelte: az országban a gazdasági növekedés is segíti a startupok fejlődését, és a gazdasági bővülés alapja a lakossági fogyasztás növekedése és a beruházások kétszámjegyű bővülése. A fejlesztési adókedvezmények a jövőben is fennmaradnak, sőt bővülnek, ezzel is segítik a növekedési fázisban lévő, induló cégeket.

Eddig a sikeres, magyar tulajdonú startup cégek a fejlődésük bizonyos szakaszában külföldön folytatták tevékenységüket. Napjainkban elindult ezzel párhuzamosan az a folyamat is, hogy külföldi startupok Magyarországra költöznek, mert megfelelő az üzleti környezet, olcsóbbak a működési költségek, jó az infrastruktúra – mutatott rá a pénzügyminiszter.

A digitalizáció, az új innovatív megoldások is az induló vállalkozások tevékenységét segítik. A gazdasági kilátások jók, az üzleti környezet támogatja a vállalkozások fejlődését, a befektetők továbbra is bíznak a magyarországi befektetési lehetőségekben – mondta a pénzügyminiszter.

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára kiemelte: a jövőben növelni és javítani kell a hazai cégek hozzáadott értéket termelő képességét.

Más nemzetek úgy tartják, a magyarokat vállalkozói szellem, kreativitás jellemzi, ez lehet az alapja annak, hogy a kis magyar cégek minél előbb nagy vállalatokká váljanak – fűzte hozzá az államtitkár.

Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese azt emelte ki: a főváros kedvező szellemi környezetet teremtett az induló kis cégek számára, olyan világváros, ahol szeretnek élni a fiatalok a pezsgő kulturális élet miatt.