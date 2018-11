Ausztrália után Új-Zéland is nemet mondott a Huaweinek

Új Zéland kormánya úgy döntött, hogy nem engedélyezik a mobilszolgáltatók számára, hogy a Huawei eszközeit használják az 5G hálózat kiépítéséhez. Ezzel, Ausztrália után alig egy hónappal, újabb ország mond nemet a kínai vállalatnak, amely szeretne globális piacvezető lenni az 5G területén.

Az 5. generációs mobilhálózatot már több cég is elkezdte fejleszteni, és sokáig úgy tűnt, hogy a kínai Huawei lehet majd a befutó ezen a területen. Azonban egyre több ország bizalmatlan a vállalattal szemben.

Nemrég az amerikai kormány állítólag azt kérte a szövetségeseitől, hogy a jövőben ne használjanak Huawei termékeket. A múlt hónapban két amerikai szenátor pedig arra szólította fel a kanadai miniszterelnököt, hogy ne engedjen be semmilyen Huawei technológiát a kanadai 5G hálózatba.

Az amerikai vezetés még 2012-ben nevezte nemzetbiztonsági fenyegetésnek a Huaweit és a ZTE-t, mert a cégek állítólag a fogyasztók és üzletek után kémkedtek, és mindent jelentettek a kínai kormánynak. Az USA-ban ugyan megállították a Huawei térhódítását, ám a kínai gyártó ennek ellenére is a második legnagyobb lett az okostelefon-piacon.

Az Egyesült Államok után Ausztrália is hasonlóan döntött, majd a napokban Új-Zéland is bejelentette, hogy nem engedik be a Huaweit az ország 5G hálózatába, annak ellenére sem, hogy több mobilszolgáltató is szívesen dolgozott volna a kínai vállalattal.

A Huawei az utóbbi időben rengeteg pénzt költött az 5G technológiára, de mellettük ugyancsak vezető helyen van az Ericsson és a Nokia is.

A riválisok mellett viszont a céggel szembeni bizalmatlanság jócskán megnehezíti a Huawei dolgát és a biztonsági kockázatokra már az Egyesült Királyságban is felhívták a figyelmet. Ennek ellenére sok nagy mobilszolgáltató dolgozik szorosan együtt a kínai céggel.