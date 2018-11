Tudatosak a magyar vásárlók, csak másképpen

Az emberek szeretik azt állítani magukról, hogy tudatosan vásárolnak és odafigyelnek arra, mi kerül a kosarukba. A tudatosság azonban mindenkinél mást jelent és sokszor úgy tűnik, a szó mögött nincs valódi tartalom. Többek között ez derült ki az OTP Agrár megbízásából készített reprezentatív kutatásból.

Egy, az OTP Agrár megrendelésére készített felmérés szerint a magyarok között meglepően alacsony, mindössze 17 százalék a valóban tudatos vásárlók aránya. Ők azok, akik képesek a jó ár-érték arány fölé helyezni olyan termékjellemzőket, mint a prémium minőség, a magyar eredet, a GMO- és e-szám-mentesség, vagy az organikus jelleg, sőt akár a fair trade előállítás és csomagolásmentesség.A lakosság további 25 százaléka szintén fontosnak tart legalább egy elemet a fentiek közül, de vásárlói döntéseikben már az ár-érték arány is előkelő helyen szerepel.

Mellettük egy jóval nagyobb csoport, a vásárlók 58 százaléka nem nevezhető tudatosnak, ők azok, akik nem foglalkoznak a termék előállítási módjával, származási helyével vagy beltartalmával. Olyannyira nem, hogy e csoport többsége, a kutatás szerint minden harmadik magyar vásárló, az ár-érték arányt sem nézi - legalábbis saját bevallása szerint.

A leginkább meglepő ugyanakkor, hogy valamilyen mértékben, a magyar vásárlók 62 százaléka tartja magát tudatosnak - csak abban térnek el a vélemények, hogy ki mit ért tudatosság alatt.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent számukra a tudatosság, a megkérdezettek 19 százaléka válaszolta azt, hogy a mennyiség kontrollálása, vagyis a pazarlásmentes vásárlás.

12 százalékuk a minőséget, 10 százalékuk pedig a túlköltekezés visszafogását, illetve valamilyen ár-érték szempontot említett. Bár egyre aktuálisabb téma, mindössze 7 százalék szerint fontos, hogy a termék környezetbarát legyen, mellettük 3 százalékuk figyel a származási helyre.Ami ennél is érdekesebb azonban: csupán 1 százalékuk említette, hogy a tudatos vásárlás számukra a minél egészségesebb termékek választását jelenti. Az OTP Agrár kutatásában résztvevők fele hallott már a fair trade-ről, azaz a méltányos kereskedelemről, de harmaduk állítja, hogy tudja is mit jelent.

Azok a vásárlók, akiknél a tudatos vásárlás az ár-érték arányt is megelőzi, jellemzően budapestiek, magasabb végzettségűek és jövedelműek. Az árérzékenység inkább az alacsonyabb végzettségűek és jövedelműek, illetve az inaktívak csoportjára jellemző.