Az egész világ erre a beszédre várt

Markáns emelkedéssel zárták az amerikai részvényindexek a tegnapi kereskedést, miután Jerome Powell Fed-elnök szavaiból azt olvasták ki a befektetők, hogy közeledik a kamatemelési sorozat vége. Bár a jegybankelnök nem állított ilyesmit, csupán azt, hogy közel járnak az egyensúlyi kamatszinthez (amit akár át is léphet a későbbiekben a Fed), de az elmúlt hetek bizonytalan mozgása után ez is elég volt az emelkedéshez.

Az S&P 500 mutatója 2,3 százalékkal, a Dow Jones index 2,5 százalékkal, a technológiai vállalatok részvényeit tömörítő Nasdaq Composite index 2,95 százalékkal került feljebb. Az ázsiai piacokon is pozitív hangulat uralkodott, de jóval kisebb mértékű volt az emelkedés.

Tegnap az amerikai jegybankelnök, Jerome Powell fontos beszédet tartott. Hangsúlyozta, hogy az amerikai gazdaság közel jár az árstabilitás és a teljes foglalkoztatottság eléréséhez, a munkanélküliségi ráta 49 éve nem volt ilyen alacsony szinten. Nincs előre meghatározott kamatpálya, tehát a döntéshozók folyamatosan értékelik a beérkező adatokat, illetve a kilátásokat, és ezeknek megfelelően döntenek, viszont már közel járnak az egyensúlyi kamatszinthez – emeli ki az Equilor Befektetési Zrt. piaci összefoglalója.

Ugyanakkor Powell nem azt állította, hogy hamarosan véget ér a monetáris szigorítás az Egyesült Államokban, hiszen az egyensúlyi kamatszint elérése után is folytatódhat a kamatemelés, amennyiben azt a növekedési és inflációs adatok szükségessé teszik.A befektetők reakciója inkább az elmúlt hetekben tapasztalt árfolyameséseknek tudható be, egyrészt nagyon várták a pozitív híreket, másrészt a beszéd hatására rengeteg short-pozíció is zárulhatott a részvénypiacon, illetve a dollárral szemben is.

A következő Fed-ülés december 19-én lesz, a határidős és opciós árazások alapján 80 százalék az esélye, hogy 25 bázispontos kamatemelésről döntenek.

Tegnap fontos makroadatokat is közzétettek az USA-ban. Az amerikai gazdaság 3,5 százalékkal növekedett a harmadik negyedévben, ezt erősíti meg a felülvizsgálat eredménye. A fogyasztói költés, a gazdaság hajtómotorja, 3,6 százalékkal nőtt, ugyanakkor az amerikaiak kevesebb új autót és kisteherautót vettek.

Az export 4,4 százalékkal esett, az import 9,2 százalékkal nőtt éves szinten. A növekvő kereskedelmi deficit visszafogta a GDP bővülését. A negyedik negyedéves gazdasági növekedést már lassabbra, 2,7 százalékra becsülik az elemzők. Az emelkedő kamatok, és a kereskedelmi feszültség Kínával okozzák leginkább a lassulást.