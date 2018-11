Megnyílt Magyarország új pilótaképző központja

A Wizz Air, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb diszkont légitársasága átadta új, 3800 négyzetméteres, a legkorszerűbb technológiával felszerelt képzési központját a Wizz Air Training Centre-t Budapesten - írja a társaság az Origóhoz eljuttatott közleményében.

Óriási fejlődést valószínűsítenek a polgári légiközlekedésben a következő évtizedekre az iparág meghatározó szereplői. Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint, pilótának állni vélhetően az egyik legbiztosabb munkát jelenti majd a következő két-három évtizedben. A polgári légiközlekedés ugyanis akkora fejlődés előtt áll, hogy nagyobb gond lehet, lesz-e elég repülőgép-vezető, mint az, sikerül-e a gyártóknak tartani a tempót a légiközlekedési vállalatok megrendeléseivel.

A Wizz Air Európa egyik legmodernebb képzési központját adta át, amelyet Magyarország vezető ingatlanpiaci vállalkozása, a WING fejlesztett.

A Wizz Air Training Centre két, Airbus A320 pilótafülkét modellező CAE 7000XR Series mozgó szimulátorral van felszerelve.

A CAE egy tíz évre szóló üzemeltetési szerződés keretében a szimulátorok üzemeltetését és karbantartását is ellátja.

A képzőközpontban helyet kapott a TFC ultramodern kabin vészhelyzeti eljárás oktatási eszköze, valamint a Flame Aviation új generációs, V9000 Commander típusú tűzoltási kiképző központja is.

Az integrált képzési központban egymás mellett zajlik majd a pilóták és az utaskísérők képzése.

A létesítményben a légicég nemzetközi hálózatának minden pontjáról érkezett, naponta akár 300 kadét is tanulhat. A közép- és kelet-európai régió legújabb képzési központjában tantermi oktatás, repülés szimuláció valamint kabin kiképzés is az oktatási paletta részét képezi. A Wizz Air Training Centre-ben az alapkiképzésen felül rendszeresen ismétlő földi tréningen is részt vesznek majd a pilóták, valamint típusjogosítást is szerezhetnek.Az új képzési központ ad otthont a Magyarországon szeptemberben elindított Wizz Air Pilótaakadémiának is, amely repülni még nem, vagy kevéssé tudó, ambíciózus fiataloknak biztosít egyedi lehetőséget, hogy megszerezzék a kereskedelmi pilótaengedélyt, és később a cég pilótájaként dolgozzanak.

A vállalat a tandíj jelentős részének előfinanszírozásával támogat minden kadétot, aki teljesít bizonyos feltételeket.

Az új képzési központ több mint 30 millió eurós beruházással épült meg. Ez mintegy 9,7 milliárd forintnak felel meg.

Váradi József, a légicég vezérigazgatója elmondta: „A Wizz Air büszke a világszinten is kiemelkedően biztonságos repülőgép flottájára és a magas szinten felkészült személyzetére, ezért örömmel adja át új, a legkorszerűbb technológiát képviselő képzési központját Budapesten. Ez fontos mérföldkő a légitársaság történetében."

Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár elmondta: „Amikor a kormány a külgazdaságot állította a külpolitika fókuszába, két fő célt tűzött ki: segíteni a magyar vállalkozások kilépését az exportpiacra és munkahelyteremtő külföldi beruházásokat vonzani Magyarországra. Egyik cél elérése sem lehetséges megfelelő közlekedési infrastruktúra nélkül. Magyarország kis és nyitott gazdasággal rendelkező ország, ezért elengedhetetlen, hogy a világ minél több pontjáról minél gyorsabban és minél egyszerűbben megközelíthető legyen." Az államtitkár hozzátette: a cég továbbra is számíthat a kormányzat gazdaságdiplomáciai támogatására.