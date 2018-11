Milyen lakást lehet venni 30 millió forintért?

Harmincmillió forintból Budapesten és a nyugat-magyarországi nagyvárosokban legfeljebb csak egy közepes méretű lakást, Kelet-Magyarországon viszont már takaros családi házat is lehet vásárolni. Az OTP Ingatlanpont sorozata arra keresi a választ, hogy milyen lehetőségei vannak a legfeljebb 30 millió forinttal rendelkező vásárlóknak?

Ha valakinek van 30 millió forintja a bankszámláján – vagy a különböző állami támogatásokkal és lakáshitellel együtt eléri ezt a keretet – és egyetlen szempontja, hogy egy nagy és szép házat szeretne vásárolni belőle, akkor ezért a pénzért Miskolc Perecesen öt és félszobás, 240 négyzetméteres családi házat kaphat.

Ahogy Kiskunhalas Felsővárosban is, nem is beszélve Soltvadkertről, ahol a tó közelében hasonló méretű, ragyogó állapotú, kétlakásos családi házat hirdetnek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2018-as forgalmi adatai alapján, ha a 30 millió forint tulajdonosa minden megyébe ellátogatna, azt tapasztalná, hogy ebben az értékben Budapest után Győr-Moson-Sopronban kapná a legkisebb házat, 98 négyzetmétereset, míg Nógrádban ez az összeg egy 357 négyzetméteresre is elegendő lenne.A statisztikából az is kiderül, hogy a megyeszékhelyek között is nagy az eltérés: Győrben „csupán" egy 95 négyzetméteres többszobás lakást lehetne vásárolni ebből a keretből, míg Salgótarjánban egy óriási, 348 négyzetméteres házat.

De még ezek az árak is elbújhatnak a budapestiek mögött, ahol átlagárat tekintve mindössze 61 négyzetméterre futná a 30 millió forintból. A fővárosban különösen nagy a szórás: ami a belvárosban 36, az Soroksáron 114 négyzetméterre elegendő.A 20-30 millió forintos értéksávban szintén érdekes megállapításokra juthatunk. Ennyi pénzért hirdetnek Győr belvárosában egy nagy belmagasságú, háromszobás, 82 négyzetméteres lakást.

Ugyanebből a pénzből Budapesten a Rózsadomb aljában viszont egy mindössze 36 négyzetméteres garzont találunk a kínálatból. 60-70 négyzetméteres lakótelepi panellakást azonban a fővárosban is bőven kínálnak ezért az összegért, például Újpalotán.

A korszerűbb ingatlanok értelemszerűen drágábbak: az OTP Ingatlanpont adatbázisában szerepel egy tíz éve épült, XX. kerületi 58 négyzetméteres társasházi lakás, amiben csak 1+2 félszoba van, de 29 millió 950 ezer forintról indítják az alkut. Ugyanezért az összegért Szegeden egy idén átadott, földszinti – de kertkapcsolat nélküli - 3 szobás lakást lehet vásárolni.

A sorozat előző részében tárgyalt 20 millió forintos értékhatárhoz képest 10 millió forinttal nagyobb kerettel tehát láthatóan nagyobb az ingatlant keresők mozgástere. Igaz, hogy az országos kínálat harmad akkora, viszont Budapesten már a belső kerületekben is lehet találni alkalmi vételeket, míg a panellakások között már óriásivá válik a választék, vidéken pedig szinte biztosan elég ez a keret egy többgyermekes család otthonának megteremtésére.