Érik a balhé a szomszédban

Elbocsátásokkal járhat a minimálbér-emelés Romániában: nem tetszik a munkáltatóknak a kormány hozzáállása, ezért tüntetést fontolgatnak - tájékoztatott a kronika.ro.

A kkv-k országos szövetsége által (CNIPMMR) idén november 13–23. között készített közvélemény-kutatás szerint a munkáltatók 74,6 százaléka úgy véli, hogy a vállalkozások számára nehézségeket hoz a minimálbér megemelése, 81,9 százalék pedig a differenciált minimálbér ellen foglal állást.

A kis- és közepes vállalkozások legalább fele elbocsátásokra kényszerülhet a minimálbér megemelése miatt. A válaszadók 52,2 százaléka nyilatkozta, hogy fennáll az elbocsátás kockázata, ha a minimálbér eléri a 2080 lejt, és bevezetik a 2350 lej értékű differenciált minimálbért a felsőfokú végzettséggel vagy legalább másfél évtizednyi szolgálati idővel rendelkező alkalmazottak esetében.

Csökkenhet a versenyképesség

Az aggodalmuknak hangot adók 72,4 százaléka mondta ugyanakkor a kérdezőbiztosnak, hogy egy-öt alkalmazottól válhat meg. A megkérdezettek 14,1 százaléka úgy vélekedett, a 15 évesnél hosszabb munkaviszonnyal rendelkező alkalmazottait, 13,5 százalék pedig a felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozókat bocsáthatja el.

Eközben 12,9 százalék előbb a szakmai végzettség nélkülieket rúgná ki. 7,6 százalék szerint hat és tíz fő között alakul majd azoknak a száma, akik munka nélkül maradhatnak, 5,9 százalék pedig a szakképzett dolgozóitól lesz kénytelen megszabadulni.



A minimálbér-emeléssel járó gondok közé az elbocsátás után a versenyképesség visszaesését sorolta a legtöbb vállalkozó, 44,8 százalékuk vélekedett így. A munkáltatók 35,6 százaléka a drágulásokat, 34,3 százaléka bizonyos piacok vagy szerződések elvesztését, 19,9 százalék pedig a profit zsugorodását említette.

Felháborodott munkáltatók

Összességében a munkáltatók 74,6 százaléka véli úgy, hogy a vállalkozások számára nehézségeket hoz a minimálbér megemelése, 81,9 százalék pedig a differenciált minimálbér ellen foglal állást. A munkáltatók ezért nagyon dühösek a kormányra, és a tiltakozások különböző formáit fontolgatják.Liviu Rogojinaru, a CNIPMMR főtitkára szerint nemcsak a szakszervezetek tüntethetnek. Mint rámutatott, a szervezet vidéki tagjai is egyre gyakrabban hangoztatják, hogy ha kell, akár 100 ezren is Bukarestbe utaznak, hogy a kormánypalota előtt tüntessenek.

Florin Jianu, a kis- és közepes vállalkozások országos szövetségének elnöke ugyanakkor bejelentette: ez az utolsó alkalom, hogy elfogadják a nem megalapozott minimálbér-emelést. Elmondása szerint a munkáltatók azt fontolgatják, hogy a jövőben nem is vesznek részt a háromoldalú egyeztetéseken a kormány, illetve a szakszervezetek képviselőivel, hogy ne tudják megadni a kormánynak a lehetőséget, hogy a tárgyalás után kiálljon, és azt mondja, egyeztetett a munkáltatók képviselőivel.Amint arról beszámoltunk, Eugen Teodorovici pénzügyminiszter a hétvégén bejelentette, vélhetően csak január elsejétől nő a minimálbér. Elmondta: lezajlottak az egyeztetések a szakszervezetek és a munkáltatói szövetségek képviselőivel. Korábban még arról szóltak a hivatalos bejelentések, hogy november elsejétől vagy decembertől nő a kötelező legkisebb munkabér.