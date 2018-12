Ez az ország megígérte: jövőre fürödni fogunk a kávéban

Az afrikai kontinens legnagyobb kávéexportáló országa, Uganda bejelentette, sokkal több kávét tudnak a világpiacra szállítani jövőre, mint korábban várták - írja az Africanews.

Az időjárási körülmények rendkívül kedveztek idén a kávétermelésnek Ugandában. Az ottani bejelentés szerint, az ország jövőre az előzetesen vártnál 19 százalékkal többet tud majd exportra kínálni kávéból az importáló országoknak, mire szeptemberben lezárul a szezon.

A termelés felügyeletével foglalkozó állami hatóság vezetője bejelentette, korábban 5,1 millió zsáknyi termésre számítottak (1 zsákban mintegy 60 kilogramm kávébab van).

Most azonban ezt az adatok alapján 5,9 millió zsákra módosítják.

A szakember azt is hozzátette, beértek az elmúlt négy év erőfeszítései, amikor is kormányzati támogatással ösztönözték arra a farmereket, hogy újabb palántákat ültessenek. Ezek most már termővé fejlődtek, jelentősen megemelve a betakarítható kávébab mennyiségét.

Uganda a világpiac legfontosabb ellátója a robusta kávébabból, mely az arab kávé után a második leggyakrabban termesztett fajta a világon. A kelet-afrikai ország az éves megtermelt mennyiség mintegy 80 százalékát szállítja.

Az ott termett kávé fő felvásárlói az Európai Unió, Szudán, az Egyesült Államok, Marokkó, India, Svájc és Algéria országai.

A kampalai vezetés óriási potenciált lát az országban termő kávéban és turisztikai értékeiben. Ezért idén decemberben a főváros ad otthont az első, kávéval és turizmussal egyszerre foglalkozó szakmai konferenciának.