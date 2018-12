Mikulás előtti rali a tőzsdéken

Noha elmaradt a nemzetközi piacok teljesítményétől, a múlt héten folytatódott a BUX emelkedő trendje. Szinte minden nap magasabban zárt, így az egy hét alatt elért 1,9 százalékos emelkedéssel pénteken már áttörte a 40000 pontos értéket a hazai tőzsdeindex – emeli ki a Takarékbank heti pénzpiaci összefoglalója.

A pozitív folyamatokat alapvetően a kedvező nemzetközi hangulat támogatta, de említést érdemel, hogy a beruházások harmadik negyedévben mért, kifejezetten robusztus, 22 százalék feletti növekedése hosszabb távon is hozzájárulhat a hazai piacok kedvező megítéléséhez.

Szárnyra kaptak a Richter részvényei

Az OTP – a két héttel korábbi felhúzást követően – egyelőre oldalazást mutat, gyakorlatilag 11300-11500 forint között hullámzik. Így a múlt hét során csupán 0,5 százalékkal lépett előre. A Mol stabilan menetelt felfelé, így lassan elérheti idei évi csúcspontját is. Az olajárak zuhanása nem igazán érintette negatívan az árfolyamot, mivel a gázolaj ára nem követte le teljesen az olajárak mozgását, így feltehetően igencsak javulhat a társaság finomítói árrése, amiből nagymértékben profitálhat. Ennek köszönhetően a Mol papírjai egy hét alatt 0,5 százalékkal kerültek feljebb. A múlt hét második felében szárnyra kaptak a Richter részvényei, így kitört a sokáig ellenállásként funkcionáló 5500 forintos szint alól. Pénteken egészen 5625 forintig száguldottak a hazai gyógyszertó részvényei, ezzel egy hét alatt 6,1 százalékos nyereséget könyvelhettek el.

A hét második felére 455 forintig drágultak a Magyar Telekom részvényei, azonban itt megtört a lendület, de így is 1,2 százalékos volt az emelkedés.

Gyengülésnek indult a forint

A hét első felében jelentősen, 325-ig gyengült a forint az euró ellenében a csökkenő bankközi és állampapírhozamok hatására. A hét második felében részben ledolgozta a veszteségeit annak köszönhetően, hogy Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnöke a befektetők szerint arra utalhatott egy beszédében, hogy a Fed a korábban előrejelzettnél hamarabb leállhat a kamatemelésekkel, ami széleskörű lökést adott a feltörekvő devizáknak.A tőke fejlődő piacokra való visszatérésére utalhat a helyi devizák erősödése mellett a feltörekvő piaci tőzsdék fokozatos emelkedése is.

A forint végül 0,5 százalékkal értékelődött le az euróval szemben. A forint és az euró értékvesztése miatt a forint a dollárral szemben mintegy másfél éves mélypontra, a 288-as szintre gyengült a múlt hét közepére, azonban az amerikai jegybankelnök szavaira erős gyengülésnek indult a dollár, majd a hét végéhez közeledve ismét erősödött. Így a forint a dollárral szemben 0,8 százalékot veszített értékéből.

Élen az amerikai tőzsdék

Az október-novemberi korrekciók után szépíteni tudtak a nemzetközi tőzsdék, igaz, ez az amerikai börzéknek sikerült a legjobban. Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval kapcsolatos ellentétes hírek irányították a kereskedés menetét.

Ma már tudjuk, hogy Donald Trump amerikai elnök szombaton a G20 országcsoport Buenos Aires-i csúcsértekezletét követően Hszi Csin-ping kínai elnökkel megegyezett abban, hogy az Egyesült Államokban a jövő év elejétől nem vezetik be a kínai árukra vonatkozó új vámokat.

A befektetők optimistán kezdték a múlt hét hétfői kereskedést. A tőzsdéknek szerdán további érdemi lökést adott, hogy Jerome Powell Fed-elnök szerint a Fed közel jár a semleges kamatszinthez, ami se nem támogatja, se nem fékezi az amerikai gazdaság növekedését, ebből pedig a befektetők azt igyekeztek kiszűrni, hogy noha decemberben az amerikai jegybank még biztosan emelni fog, de már közel járhat a kamatemelések végéhez. Az amerikai indexek meg is tartották az emelkedést.

A brexit és az olaszok húzták le Európát

Az európai tőzsdéket – a kedvezőtlen gazdasági kilátások mellett – továbbra is a brexittel és az olasz költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanságok tartották nyomás alatt. Ugyan kedvező, hogy sikerült megállapodni a brit kilépés részletes feltételeiről, sőt a jövővel kapcsolatos viszonyrendszerről is született egy politikai állásfoglalás, amit az Európai Unió állam- és kormányfői el is fogadtak, de az angol parlamentnek is meg kell még szavaznia.

A briteknél viszont mindkét oldalról ellenzők vannak, egyfelől azok, akik továbbra is bent akarnak maradni, másfelől a keményvonalas kilépéspártiak, akiknek az elfogadott kilépési szerződés is túl engedékeny. Így igencsak kérdéses, hogy a december 11-i szavazás sikeres lesz-e, enélkül pedig valósággá válhat a szerződés nélküli kilépés, ami katasztrofális következményekkel járhat a szigetország gazdaságára nézve, de érdemben fékezheti az EU gazdaságait is.

Összességében az európai tőzsdék a múlt héten továbbra is alulteljesítők voltak, 0,4 és 2,5 százalék közötti emelkedéssel, míg az amerikai indexek 4,8 és 5,6 százalék közötti nyereséggel zárták a hetet.