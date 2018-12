Teljesen megváltozhatnak az amerikai plázák

Az Egyesült Államokban akár néhány éven belül teljesen átalakulhat a bevásárlóközpontok bérlői összetétele. Az online kereskedelem térhódításának hatására ismert kiskereskedelmi láncok sorra zárhatják be üzleteiket, helyükre pedig e-kereskedelmi márkák költözhetnek. Ez a folyamat hamarosan Magyarországon is éreztetheti a hatását.

Az amerikai bevásárlóközpontok Amerika-szerte készülnek arra az eshetőségre, hogy számos bolt bezárhat. Egy sor kiskereskedő komolyan gondolkodik a leépítésről, ami számos kirakatot hagyhat üresen, amíg új bérlőkkel nem sikerül feltölteni a helyüket.

Az Equilor Befektetési Zrt. piaci összefoglalójából kiderül, hogy a kiskereskedelmi láncok fokozatosan fordulnak az e-kereskedelem felé, a bevásárlóközpontok pedig más irányban is próbálnak nyitni: közös terű munkahelyeket és panziókat is vesznek be a bérlők közé.

Az elmúlt évben már komoly jelei voltak az e-kereskedelem térhódításának, hiszen nem kis részben ennek volt a következménye a Bon-Ton vagy a Sears áruházlánc csődje, a Toys 'R' Usnál bekövetkezett problémák, és még a Walmart is Sam's Club üzletek tucatjait zárta be.

Most a Gap és az L Brands gondolkodik arról, hogy leépítsen. Ugyanakkor a digitális márkák éppen boltnyitási hullámban vannak, hogy azokkal az ügyfelekkel is megismertessék a termékeiket, akik eddig online nem ismerték őket, és lehetőleg átszoktassák őket az online vásárlásra.