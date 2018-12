Egészségpénztárba fizetni kifejezetten jó befektetés

Az év végén nemcsak a karácsonyi előkészületekre érdemes figyelmet fordítani, hanem a pénzügyekre is, ezen belül az öngondoskodásra. Bár a pénztári juttatások adóztatása jelentősen átalakul jövőre, az nem változott, hogy a pénztártag adókedvezményt vehet igénybe saját befizetései után. Jövőre saját befizetésnek minősül a munkaadói juttatás is – hiszen a pénztártag bérként adózik majd utána –, vagyis arra is érvényes lesz az adókedvezmény.

A kedvezményt azonban már az idén érdemes igénybe venni. A szabályok szerint a saját befizetések után 20 százalék adókedvezmény jár, amelyet a tag saját számláján ír jóvá az állam. A kedvezmény valamennyi pénztári befizetés esetében mindösszesen 150 ezer forint lehet – vagyis egy rész mehet az egészségpénztárba, egy rész a nyugdíjpénztárba.

Mivel nincs kikötve, hogy mikor kell a befizetéseket teljesíteni, ezt akár december utolsó napjaiban is megtehetik a tagok – amikor az év végi jutalom, extra kiegészítés vagy bónusz a számlára érkezik.

A kedvezményt a következő adóbevallásban, vagyis 2019 májusában kell kérni. A nyugdíjpénztár esetében a hosszú távú öngondoskodás a cél, az egészségpénztáraknál viszont akár rövid távon is profitálhat a tag a befizetésből. A fontos, hogy még idén beérkezzen a Pénztárakhoz a befizetésünk, így tájékozódjunk alaposan a választott befizetési módok teljesítési határidejéről.

Ha ugyanis decemberben befizet adott összeget, a bevallásában ezt néhány hónappal később már jelezheti is, a pénz pedig hamar meg is fog érkezni a számlájára. Vagyis nagyjából fél évet kell várnia, és a befizetése máris húsz százalékkal gyarapodik. Ez azért fontos, mert az egészségpénztári számlán nem jellemző a jelentős felhalmozás, a tagok az adott évben befizetett összeg jó részét fel is használják. Ez azt jelenti, hogy a pénztári befizetés után járó kedvezmény felhasználására sem kell várni. Ha pedig lekötjük legalább 2 évre megtakarításunkat, akkor további 10 százalék adókedvezményt kapunk.

A pénztári költések az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének adatai szerint jelentősek: az első kilenc hónapban 6,9 millió alkalommal fizettek pénztári megtakarításaikból gyógyszert, gyógyászati segédeszközt vagy valamilyen ellátást, és ezek értéke elérte a 34 milliárd forintot. Ez 29 százalékos bővülés az egy évvel ezelőtti, hasonló időszak adatához képest.

A nyugdíjpénztárak esetében is megéri elgondolkodni a plusz befizetéseken. Itt ugyan nem lehet felhasználni azonnal a befizetett összeget, de hosszú távon jelentős összeget halmozhat fel a pénztártag. A befizetésekhez nem lehet hozzáférni – csak ha keményen adózik a tag az összeg után – de tíz év elteltével a kamat adómentesen felhasználható.

Mivel jövőre már a munkaadói befizetések után is jár adókedvezmény, érdemes átszámolni, mekkora keret marad a saját befizetésekre.

Mindösszesen 150 ezer forint kedvezmény jár. Ha a munkaadó havonta tízezer forintot fizet be valamilyen pénztári számlára, akkor ebből a keretből elmegy 120 ezer forint egész évre, a pénztártagnak így saját befizetésre már jóval kisebb kerete lesz.

Érdemes ezért a munkaadói befizetéseket vagy annak egy részét nem az egyéni számlákra csatornázni, hanem úgynevezett célzott szolgáltatásra elkülöníteni. Ez esetben a befizetett összeget adott szolgáltatásra lehet felhasználni – például évenkénti egészségügyi szűrésre – és a pénz nem az egyéni számlákra, hanem egy elkülönült számlára megy. Ez után nem jár adókedvezmény, vagyis a 150 ezres keret részben vagy egészben megmarad. A célzott szolgáltatások adózása nem a bér szerint megy, hanem az idei szabályok szerint 40,71 százalék adót kell fizetnie a munkaadónak.