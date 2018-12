Rekordáron kelt el a világ első, tőzsdéről írott könyve

A korábban várthoz képest másfélszeres áron kelt el a világ első tőzsdei kézikönyve a Sotheby's aukcióján - írja a Bloomberg. Az idén 330 éves kiadvány első kiadásából a feltételezések szerint legfeljebb 10 példány létezhet még, amelyek ezért különösen értékesek.

José Penso de la Vega Confusión de confusiones címmel publikálta a világ első tőzsdei kézikönyvét, még jóval a Wall Street farkasai előtt, 1688-ban (magyarul kb. A zűrzavar tetőfoka). Címe ellenére, a spanyol nyelven íródott mű elsősorban egy alapozó munkának tekinthető, mely arra vállalkozik, hogy elmagyarázza a tőzsdei kereskedés módozatait, a csereügyletek fajtáit és sajátosságait, sőt, hogy befektetési tippeket is adjon a kezdő kereskedőknek.

No hay mejor ocasión que el Día del Libro para rescatar la historia del primer libro que se escribió sobre la bolsa. "Confusión de confusiones" cumple en 2018 330 años de antigüedad, fue escrito por un español, José Penso de la Vega, y publicado en español. Proeza #DiaDelLibropic.twitter.com/4KN0i5YbKE — UnaHistoriaAlDia (@cadadiauna) 2018. április 23.

A szerző Spanyolországból költözött át Amszterdamba, könyvét pedig az 1602-ben megnyitott ottani árutőzsde inspirálta. A szakértők szerint az, hogy spanyol nyelven készült, arra utal, hogy olvasóközönségnek elsősorban a spanyol szefárd zsidókat tekintette, akik közül maga is származott.

Érdekes, hogy Vega csak amolyan hobbitőzsdéző volt, nem profi kereskedő, leírása mégis érezhetően egy, a dolgokat belülről ismerő ember műve.

Nagyon sok mindent világosan megmagyaráz munkájában." - mondja Selby Kiffer, aki az aukciósház ritka könyvekkel és kéziratokkal foglalkozó szakértője.

További sajátosság, hogy Vega a tőzsdei kereskedést alapvetően tisztességes üzletkötésnek gondolta el, ami becsületes emberek között zajlik. Mindazonáltal könyvében kitért arra, milyen módszerekkel próbálhatják rászedni a naivabb kereskedőket a kevésbé egyenes szándékúak.

Vega a könyv szövegének párbeszédes formát adott, amelyben a tőzsdei élet szerinte fontos szereplői, egy filozófus, egy kereskedő és egy részvénytulajdonos dialógusából bomlik ki a mondanó.

S hogy miket tanácsol a szerző a kezdő tőzsdézőknek?

Vega szerint:

Hacsak halvány esélye is van a tévedésnek, ne adjunk tanácsot eladásra vagy vásárlásra senkinek.

Örülni kell minden nyereségnek, amit realizálni skerül, és nem szabad önhibáztatásba esni, ha valamilyen ügyletből nem sikerül kihozni a maximumot.

A tőzsdén keresett profit a "manók aranya", amit ma valaki megkeres, holnap köddé válhat.

Végül, aki tényleg komoly üzletekben gondolkodik a tőzsdén, jó ha rendelkezik két dologgal: türelemmel és pénzzel.

Írását nem szakmunkának, hanem népszerűsítő irodalomnak szánta. Elég gyakorlatias volt - állapítja meg Kiffer.

Az online aukció rendkívül sikeres volt, ugyanis a várt 200 ezer dollár helyett végül

300 ezer dollárért (kb. 81 millió forint) kelt el a példány az első kiadásból.

Érdekesség, hogy 30 éve a Sotheby's már elárverezett az első kiadásból egy másik példányt, 29 ezer dollárért. Az aukciósháznál azt mondják: nem hogy nem sok, hanem egyenesen konzervatív a ritka könyv árában beállt emelkedés. Hozzátették: Darwin A fajok eredete című könyvének első kiadása is hasonló árszintre kúszott fel, 150-200 ezer dollárt is megadnak egy-egy példányáért. Vega könyvének első kiadásából szakértőik szerint 10-nél kevesebb példány maradt fent, és ezek éppúgy értékesek, mint a most eladott.

A közgazdászok egyébként csak a 19. században fedezték fel maguknak Vega művét, elsőként holland és német szakemberek. A könyvet 1959-ben kiadták angol nyelven is, ennek példányaihoz 30 dollár körüli áron lehet hozzájutni.