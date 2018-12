Továbbadják-e a magyarok a karácsonyra kapott ajándékot?

A KártyaPláza.hu felmérést készített a karácsonyi ajándékvásárlási szokásokról. Meglepő eredmények adódtak, és kiderült, mindig annál maradnak-e az ajándékok, aki kapja azokat.

A gyerekek a karácsony igazi nyertesei, legalábbis ha a fa alá kerülő ajándék értékéről van szó, hiszen rájuk fordítunk általában a legtöbbet – derül ki a portál felméréséből. A magyarok többsége nem a meglepetésre gyúr, hanem arra, hogy praktikus, használható ajándékot adjon szerettének.

A várt hatás olykor elmarad:

minden ötödik megajándékozott adott már tovább karácsonyra kapott holmit.

A legtöbben előre terveznek, de minden 100. ajándékot december 23-án, illetve szenteste napján szereznek be.

Nincs markáns különbség a nemek között abban, hogy pontosan milyen céllal választunk ajándékot: a többség (54 százalék) indítéka, hogy valami hasznosat, praktikusat adjon – derül ki az online kutatásából.

Felmérésünk szerint az ajándékvásárlási szempontok közül a célszemély neme, szükségletei, vágyai a legfontosabbak" – mondta Zettisch Róbert, a cég ügyvezetője. "Ugyanakkor csak ötből egy tudakolja meg közvetlenül az illetőt, mit vegyen számára." - tette hozzá.

Persze olykor sikerül valódi meglepetést okozni, ami döbbenettel párosul. „A beszámolók szerint került már elő anyóstól kapott csomagból erotikus alsónemű, a férjtől pedig WC-illatosító vagy fogyókúrás tippeket összefoglaló könyv is" – mondta Zettisch Róbert. Ötből egy személy a nem éppen eltalált ajándékot továbbadja.

Az is előfordult már, hogy valaki az előző évben általa adott csomagot kapta vissza az aktuális karácsonyon. Termék választása helyett egyre népszerűbbek a márkák, szolgáltatók ajándékkártyái: várhatóan minden tizedik fa alá kerül majd valamilyen konkrét meglepetésre beváltható voucher.

„A nők számára a legkelendőbbek a masszázs-, wellnessutalványok, divatmárkák vagy éttermek ajándékkártyái, míg férfiaknak jellemzően élményvezetést, repülést vagy hobbihoz kapcsolódó terméket választanak" – részletezte a cégvezető. A legnagyobb összeget egyébként jellemzően a legkisebbekre fordítjuk.

A felmérés szerint egyébként a magyarok 37 százaléka egész évben résen van, hogy kinek mire van szüksége, így évközben be tudja szerezni az ajándékot. A válaszadók 32 százaléka viszont a végsőkig napolja a vásárlást, de jellemzően december 22-éig sort kerít rá.„A tudatossággal összecseng az online vásárlás térnyerése is, kutatásunk eredményei szerint kétszer annyian vannak már azok, akik az internetről is rendelnek ajándékot" – fűzte hozzá az ügyvezető.

A KártyaPláza.hu 2018.11.14. és 2018.11.26. között online kérdőív formájában végezte el a kutatást, melyet 1105 magyarországi lakos töltött ki. Bár az eredmények nem reprezentatívak a lakosságra nézve, de az adatok alkalmasak a karácsonyi ajándékozási szokásokkal kapcsolatos trendek szemléltetésére.