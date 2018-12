Milliós kártérítés jár a magyar VW-tulajdonosoknak a dízelbotrányban?

A jövő év második felében kezdődhet meg a károsult magyar autótulajdonosok és a Volkswagen konszern közötti kárpótlási per.

Átlagosan kétmillió forint lehetne az alapja annak a kártérítésnek, ami a Volkswagen dízelbotrányában érintett hazai autótulajdonosoknak járna – ezzel számol a károsultak érdekképviseletére alakuló pertársaság. Képviselőjük a Világgazdaságnak elmondta, hogy eddig több mint 300-an vették fel a kapcsolatot a pertársasággal, az adatok feldolgozása zajlik. A károsultak jelentkezését továbbra is várják, a per a jövő év második felében indulhat meg.A kezdeményezés elsődleges célja a német konszern által okozott környezetszennyezés kezelése, ennek kapcsán szerintük a magyar államnak is csatlakoznia kellene a pertársasághoz.

Magyarországra mintegy ötvenezer olyan autót hoztak be, amely a környezetvédelmi besorolása szerint tetemes adókedvezményben részesült, miközben a valóságban az engedélyezetthez képest negyvenszeres károsanyag-kibocsátást produkált. Azt egyelőre titokban tartják, hogy a pertársaság alperesként kit jelöl meg.

A Volkswagen által felkínált szoftverfrissítéses javítási megoldást kábításnak és altatásnak tartják.

Angliában például 42 ezer szoftverfrissítés történt, és az ügyfelek fele tapasztalt utólag üzemkárosodást az autójánál.

A Volkswagen csoport magyarországi importőre, a Porsche Hungaria Kft. (PoHu) a Világgazdaság megkeresésére leszögezte, hogy az EA 189 kódú dízelmotorok javítására vonatkozó konkrét műszaki intézkedéseket a német Szövetségi Közlekedési Hatóság teljes mértékben jóváhagyta, azt a magyar közlekedési hatóság is támogatja.A PoHu szerint a javítás eredményeképpen a károsanyag-kibocsátás olyan szintre csökken, amely teljes mértékben megfelel az előírt korlátoknak.

Az érintett autótulajdonosokat a visszahívás részleteiről a PoHu már tájékoztatta. A magyar ügyfelek száma 35-40 ezerre tehető, szemben a pertársaság által becsült 50 ezres darabszámmal, amely a cég szerint túlzó. Azt is elmondták, hogy a visszahívási akció teljesülése idehaza meghaladja a 75 százalékos készültséget.