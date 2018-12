Ez az ország lángra lobbanthatja az olajpiacot

Egy, a CNBC-nek nyilatkozó vezető energiaipari szakértő úgy véli, hogy Katar után Irak is kiléphet a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből, az OPEC-ből, amely csütörtökön, Bécsben tartja soron következő ülését. Ahogy az Origo beszámolt róla, Katar hétfőn jelentette be, hogy elhagyja a szervezetet.

Irak októberben csúcsra futtatta a termelését, hiszen rekordmennyiségű, napi 4,76 millió hordónyi olajat állított elő. Michael Cohen, a Barclay's bank elemzője szerint Bagdad az elmúlt időszakban már többször is megsértette az OPEC által meghatározott kvótát, és annál több olajat bocsátott a piacra.Az olajexportáló országok a várakozások szerint bécsi ülésükön az olajtermelés csökkentéséről fognak határozni, s ha Irak túlzott mértékűnek fogja tartani a termelés visszafogását, akár arra az elhatározásra is juthat, hogy már nem fűződik érdeke ahhoz, hogy továbbra is az OPEC kötelékében maradjon.

Irak azt tervezi, hogy jövőre növeli kőolaj-kitermelését és exportkapacitását, különös tekintettel a déli olajmezőkre, és közel áll ahhoz, hogy megállapodásra jusson nemzetközi vállalatokkal - közölte Támir Abbász Gadbár, Irak olajipari minisztere a hetekben.