Hongkong a tengeren építené meg a modern Atlantiszt

A hongkongi kormány műszigeteket építene a tengerre, így oldaná meg a lakhatási gondokat. Összesen 1700 hektárt szeretnének így elérhetővé tenni, ez pedig a történelem legnagyobb ilyen típusú építészeti projektje lenne. Az új terület 1,1 millió embernek adna otthont, a szigetek pedig Lantau körül épülnének.

Hongkong legnagyobb szigete, Lantau lenne a központja ezeknek az újonnan létesülő területeknek, parkokkal és zöldterületekkel. Összességében egyébként 1700 hektárnyi mesterséges szigetet hoznának létre. A terv megvalósítása 60 milliárd dollárba kerülne, ez pedig majdnem a fele a városállam pénztartalékának, de ha hozzávesszük az infrastruktúra kiépítését és az egyéb beruházásokat, akkor a végösszeg még ennél is több lehet.

Ugyan az ötlet ambiciózus, viszont az emberek ellenzik, mert azon a véleményen vannak, hogy az ő pénzüket ne költsék mindenféle mesterséges szigetek építésére. Mások pedig veszélyesnek tartják, hogy a kormány egyetlen projektre akarja költeni Hongkong pénzügyi tartalékának felét. Egy friss kutatás szerint a megkérdezettek 60 százaléka aggódik, hogy egy ilyen beruházás – ha valami miatt rosszul sül el –, akkor nehéz pénzügyi helyzetbe sodorhatja Hongkongot.

A terv nem új, mivel már az 1980-as évek közepe óta többször felmerült mesterséges szigetek építésének ötlete, de érdemi lépés csak 2014-ben történt, amikor a kormány tulajdonába került a Lantau sziget körüli 1000 hektáros terület.

Az akkori projekt az East Lantau Metropolis nevet kapta. Majd 2016-ban közvélemény-kutatást is végeztek, de az eredményt nem hozták nyilvánosságra, viszont más cégek felméréseiből jól látszik, hogy a terv nagyon népszerűtlen.

Ennek ellenére Carrie Lam, Hongkong kormányzója októberben bejelentette, hogy mindent megtesz azért, hogy az East Lantau Metropolis (ELM) ötlete megvalósuljon, a projekt új neve pedig Lantau Tomorrow Vision lesz, amely az eredeti 1000 hektár közel duplájára épül majd. Szerinte erre azért van szükség, mert egyre kevesebb az elérhető ingatlanok száma Hongkongban, az árak pedig teljesen elszálltak az elmúlt években.

A projekt egyik legnagyobb támogatója, a politikailag befolyásos Our Hong Kong alapítvány viszont nem elégszik meg az 1700 hektárral. Ők azt szeretnék, ha a beruházás még nagyobb területen, legalább 2200 hektáron valósulna meg. Az alapítvány tagjai között gazdag üzletemberek, ingatlanmogulok és egykor aktív politikusok neve is feltűnik, akik közül sokan közvetlenül részesülnének a beruházás előnyeiből. Az Our Hong Kong a McKinsey-vel is konzultált a kivitelezésről és arra a megállapításra jutottak, hogy az első szigetlakók már 11 év múlva beköltözhetnek új otthonukba.