Erős hónapot zárt októberben a külkereskedelem

Mind a külkereskedelem, mind a behozatal szempontjából erős volt az idei október - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentéséből.

Októberben az áruexport euróban számított értéke 6,5, az importé 9,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az adatok mindkét oldalon élénkülést mutatnak az export szeptemberi 2,4 százalékos és az import 6,4 százalékos emelkedése után. A külkereskedelmi többlet 232 millió euróval csökkent tavaly októberhez képest, de egyenlege így is elérte a 293 millió eurót.

Az első tíz hónapban 5,154 milliárd euró volt az exporttöbblet.

Ez, bár, 1,671 milliárd euróval kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában, jelentős erősödés a tavalyi évhez képest. Az export 4,5 százalékkal, az import 7,0 százalékkal nőtt euróban a tavalyi január-októberi időszakkal szemben.

Euróban az export értéke 9,456 milliárd euró volt, a legmagasabb a második fél évben, és 9,2 százalékkal több az előző havinál. Az import októberi értéke először lépte át a 9 milliárd eurót, 9,163 milliárd euró volt, 9,0 százalékkal több az előző havinál.

Az export októberi javulását előre vetítette az ipari termelés előzetes adata, amely 5,9 százalékos növekedést mutatott a szeptemberi (0,6 százalékos) csökkenés után.

Az októberi kivitel 82 százaléka Európai Unió tagállamaiba ment, az import 73 százaléka onnan érkezett.

Marad a lendület

Az export némi lassulása összefügg az autók károsanyag kibocsátásának új mérési szabályozásával (WLTP), így feltehetően, ahogy az egyes modellek megfelelnek az új szabályozásnak, a kivitel újra gyorsulhat - jelzi az adatokra reagálva Horváth András, a Takarékbank elemzője.

Ezt a hazánkban gyártott egyes új modellek, valamint új exportkapacitások üzembe helyezése is támogatni fogják. Az import dinamikus növekedése pedig döntően a kirobbanó beruházási dinamikát tükrözik, de a fogyasztás növekedése is növeli az importot. A külkereskedelmi többletet az olajárak volatilitása is csökkentette, azonban az olajárak ismételt csökkenése a következő hónapokban javíthatja a cserearányt.

Az év egészében arra számítunk, hogy a külkereskedelmi többlet mintegy 1,6 milliárd euróval 6,4 milliárd euróra mérséklődik a tavalyi 8,08 milliárd euróról, így összességében kisebb mértékben fogja vissza a GDP növekedését, mint a tavalyi évben.

Így a GDP éves növekedési üteme 4,8 százalékra gyorsulhat idén, 2019-ben pedig 6,5 milliárd eurós külkereskedelmi többlettel számolunk jelenleg

- fűzte hozzá az elemző.

A tartósan magas külkereskedelmi többletnek köszönhetően a folyó fizetési mérleg és a külső finanszírozási képesség is tartósan többletet mutathat, ami hozzájárul a külső adósságok és így a külső sérülékenység meredek csökkenéséhez, 2019 végére pedig a hazai gazdaság nettó külső hitelezővé válhat, amit az uniós forráslehívások gyorsulása is támogat. Ezek a folyamatok pedig a forintnak tartós támaszt adnak, így az év végére, valamint jövőre a forint erősödésére számítunk a jelenlegi szintekről - fejtette ki a Takarékbank elemzője.