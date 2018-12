A Nike visszahódítja Amerikát

Izgalmas képet mutat a világ legnagyobb sportszergyártójának számító amerikai Nike részvényeinek technikai képe. A papírok árfolyama a 200 napos mozgóátlag felett tartózkodik, és kedvező részvénypiaci körülmények között innen emelkedés kezdődhet.

A Nike részvényei eddig sikeres évet tudhatnak maguk mögött, hiszen az idén folyamatosan emelkedett az árfolyamuk. A csúcsot szeptember közepén érték el 86 dollárnál. A jó széria egészen október elejéig tartott, amikor a nemzetközi részvénypiacokon elromlott a hangulat, és nagyot zuhantak az indexek. A Nike papírjai is jókorát estek, mintegy 20 százalékkal értékelődtek le.

Az utóbbi időszakban a tőzsdékre a világgazdaság jövőbeli alakulásával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket. Emellett azonban az erős gazdaságokban továbbra is stabil volt a belső kereslet, köszönhetően annak, hogy globálisan közel 40 éve nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség, ráadásul a bérek is növekedést mutattak.

Az ún. diszkrecionális (azaz szabad rendelkezésű) jövedelmek növekedése magas fogyasztói bizalommal párosul, ami kedvez a ciklikus javak előállítóinak, köztük a sportszereket gyártó Nike-nak. A cég árbevétele a legutóbbi négy negyedévben rendre 8 százalék körüli növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest. A pozitív tendenciák mögött elsősorban az áll, hogy az elmúlt időszakban felfutott az online értékesítés és sikert arattak a termékújdonságok is.

A Nike hagyományosan legnagyobb piaca az amerikai, ahol az utóbbi időben több kisebb méretű kiskereskedelmi lánc is tönkrement, ami a sportszergyártó cégnél is éreztette a hatását, hiszen három egymást követő negyedévben csökkentek a bevételei. Ez nem kis problémát jelentett, hiszen az adózás előtti eredmény 70-80 százaléka az USA-ban keletkezik.

Ám azóta sikerült felülkerekedni a nehézségeken, elsősorban az online értékesítés felfutásának köszönhetően. Az üzetág növekedésének dinamikáját kellőképpen szemlélteti, hogy az elmúlt két negyedévben év/év alapon 41, illetve 25 százalékkal nőttek az ebben a csatornában realizált bevételek.Nem elhanyagolható tényező, hogy az online értékesítésnek nagyobb az árrése, emellett gyorsabban lekövethető a fogyasztói szokások változása.

Nagy szerepet játszottak az elmúlt negyedévek sikerében az új termékek, köztük az edzőcipőknél bevezetett Nike React szivacsos talpbetét. Ezzel párhuzamosan töretlen az olyan hagyományos védjegymárkák népszerűsége is, mint a Jordan vagy az Air Max. Az amerikai mellett rendkívül fontos a Nike számára a kínai piac is, ahol körülbelül egy évvel ezelőtt markáns fordulat következett be a forgalom alakulásában. Az utóbbi negyedévekben 20-30 százalékra ugrott a távol-keleti országban a cég eladásainak növekedési üteme.A szintén jelentős súlyt képviselő nyugat-európai piacon pedig nagyjából szinten maradt az elmúlt éveket jellemző 10 százalékos forgalombővülés. Ez kellő alapot biztosít ahhoz, hogy összességében, csoportszinten folytatódhasson a növekedés.

Ha technikai alapon vizsgáljuk a részvény elmúlt időszakban bejárt útját, akkor azt látjuk, hogy az októberi nagy esésben a 70 dolláros szint állította meg az esést, innen pedig újra emelkedésnek indult az árfolyam. Amennyiben folytatódik a felívelő szakasz, akkor elérhető lehet a szeptember közepi csúcs 86 dollár környékén.Mindenesetre a papírok grafikonján az MACD a múlt héten vételi jelzést adott, és az árfolyam áttörte a 200 napos mozgóátlagot. A következő szint az 50 napos mozgóátlag 77 dollár körül. Ennek áttörése esetén folytatódhatna az emelkedés akár a szeptemberi csúcsig.

Ha viszont negatív forgatókönyv érvényesülne, és a papírok lefelé indulnának el, akkor először a 74, majd a 70 dolláros szint foghatja meg az esést. Az elemzői célárak átlaga 87-88 dollár körül áll jelenleg. Nagyon fontos lehet a december 20-án megjelenő negyedéves eredmény-beszámoló, amelyből kiderülhet, hogy folytatódnak-e az elmúlt időszakban elindult folyamatok a cég gazdálkodásában. Emellett az is lemérhető lesz, milyen eredményt hozott eddig a nyár végén elindított globális marketingkampány, amely az elég vegyes megítélésű Colin Kaepernick-re lett kihegyezve.