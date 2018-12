Újabb csúcsot ért el az ipari termelés Magyarországon, a PayPal pedig felvásárolta a legnagyobb riválisát, ez nem tetszik a brit hatóságoknak. Mindemellett ismét csökkent az üzemanyag ára, és hamarosan a fúrt kutakról is végleges döntés születik. A hét gazdasági összefoglalója.

A magyar GDP 5,2 százalékkal emelkedett

A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint a bruttó hazai termék 4,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit a harmadik negyedévben, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 5,2, az előző negyedévhez viszonyítva 1,3 százalékkal nőtt.

Hasonló növekedésre legutóbb a 2000-es évek elején volt példa, de ilyen magas értéket akkor sem sikerült elérni. Elemzők és kormányzati szereplők együttes véleménye szerint a kiemelkedő adat mögött a bérek növekedése és a fogyasztás bővülése áll, valamint az építőipar és a beruházások jó teljesítménye.

Újabb csúcson az ipari termelés Magyarországon

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a várakozásokat lényegesen meghaladva, 5,9 százalékkal bővült az ipari termelés októberben a szeptemberi 0,6 százalékpontos visszaesés után.

Mivel egy munkanappal több volt, mint egy évvel ezelőtt, munkanaphatással kiigazítva 3,3 százalékra gyorsult az ipari termelés növekedése a szeptemberi 2,2 százalékról. Szezonálisan és munkanaphatással megtisztítva az ipari termelés 2 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest.

A PayPal felvásárolta legnagyobb vetélytársát

Az amerikai hatóságok engedélyezték, hogy a PayPal 2,2 milliárd dollárért felvásárolja a legnagyobb riválisának számító iZettle-t, a britek viszont nem nézik jó szemmel a két cég egyesülését.

Az amerikai hatóságok engedélyezték az üzletet, azonban a britek részéről nagyobb az ellenállás. A brit gazdasági versenyhivatal (Competition and Markets Authority) arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagy-Britanniában szigorúbban fogják elbírálni a PayPal és a svéd iZettle egyesülését. Attól tartanak, hogy az üzlet leginkább a kis-és közepes vállalatokra lesz negatív hatással,

Hamarosan megszületik a végleges döntés a fúrt kutakról

Már nincs egy hónap év végéig, amikor is lejár a fúrt kutak rendezésére jelenleg érvényes törvényi határidő. Most azonban több belügyi és más, kapcsolódó törvényeket módosító javaslatcsomagban kerül a Parlament elé többek között az a jogszabály-módosítás is, amely rendezné a kerti kutak engedélyezésének helyzetét.

A módosító indítványt a Törvényalkotási bizottság saját javaslataival kiegészítve, nemrég benyújtotta az Országgyűlésnek. Így várható, hogy arról hamarosan döntenek a képviselők. Több technikai jellegű és a jogi és logikai egységet biztosító módosítás mellett, két lényeges dologban lenne változás, ha elfogadják. Az egyik az, hogy a jövőben a bejelentés illetékmentes lenne, a másik pedig, hogy az illetékmentesség nem jelenti a határidőn túl bejelentett kutakra való bírság megfizetése alóli mentességet.

Kiizzadták az egyezséget az olajexportáló országok Bécsben

Az OPEC-tagállamok szakminiszterei csütörtök-pénteken találkoztak az osztrák fővárosban és folytattak egyeztetést szövetségeseikkel, élükön Oroszországgal.

Szaúd-Arábiának és Iránnak sikerült megállapodni, így január 1-jétől napi 800 ezer hordóval csökkentsék a kitermelést az OPEC-tagállamok. Ennek hatására péntek délután több mint öt százalékkal emelkedett a kőolaj világpiaci ára.

Széteshet az OPEC a katari bejelentés után

Katar januárban kilép a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetétől (OPEC) - jelentette be Szaad al-Kaabi, Katar új energiaügyi minisztere.

Katar 1961 óta tagja a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének, de a tagállamok közül az egyik legkisebb kitermelő, míg a cseppfolyósított földgáz esetében a világ legnagyobb exportőre. Az ország továbbra is folytatja a kőolaj kitermelését, de a jövőben a gáz kitermelésére összpontosítja erőfeszítéseit. Közben Irak is jelezte, hogy elhagyhatja a kőolaj-kartellt idővel.

Tömegesen mondhatnak fel a Tesco dolgozói

A Tescónál egy átszervezés során az eddig külön munkaköröknek számító friss árut, szárazárut, illetve a zöldségáru-termékekért felelős árufeltöltők feladatait összevonják, helyette egy új munkakör jön létre.

Az áruházi munkatársi munkakörbe kerülő dolgozóknak ezután a napi munkavégzésük során az eddigi egy helyett mindhárom területen korlátlanul rendelkezésre kell állniuk. Ezért viszont több dolgozó is elmehet a cégtől, hiszen máshol jobban fizetnek, ráadásul helyen szükség van munkaerőre.

Erős hónapot zárt októberben a külkereskedelem

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentéséből kiderült, hogy a mind a külkereskedelem, mind a behozatal szempontjából erős volt az idei október. Az áruexport euróban számított értéke 6,5, az importé 9,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

Az adatok mindkét oldalon élénkülést mutatnak az export szeptemberi 2,4 százalékos és az import 6,4 százalékos emelkedése után. A külkereskedelmi többlet 232 millió euróval csökkent tavaly októberhez képest, de egyenlege így is elérte a 293 millió eurót. Az első tíz hónapban 5,154 milliárd euró volt az exporttöbblet.

Rekordbevételre számít decemberben a kiskereskedelem

A teljes decemberi kiskereskedelmi forgalom rekordmértékű, 6 százalék feletti növekedésére számít az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), várakozásuk szerint az év utolsó hónapjának forgalma megközelítheti az 1200 milliárd forintot.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára szerint kedvező a kereskedelem piaci környezete; a magyar gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormányzati családpolitikai intézkedések miatt több pénz van a családoknál, ennek köszönhető a kiskereskedelmi forgalom erőteljes bővülése.

Újabb nagybank választotta székhelyéül Budapestet

Varga Mihály pénzügyminiszter közölte, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank székhelyet váltva a magyar fővárosba költözik. A bank budapesti székhelye várhatóan 2019 második felében nyílik meg, a tervek szerint a teljes központ két-három éven belül települ Magyarországra.

A pénzügyminiszter kiemelte, hogy Budapest dinamikusan fejlődő nemzetközi gazdasági és pénzügyi központ, amit jól mutat, hogy jelentős nemzetközi kereskedelmi bankok mellett egy fontos nemzetközi fejlesztési intézmény székhellyel lesz jelen Magyarországon.

Hatalmas ipari beruházás érkezik Miskolcra

A német tulajdonú Robert Bosch Power Tool Kft. európai akkumulátorkompetencia-központot hoz létre, és bővíti szerszámgép-összeszerelő kapacitását Miskolcon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

a beruházás összesen mintegy 14 milliárd forintba kerül, amihez a Bosch mintegy 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. Magyarország és a német gépipar között hagyományosan kiváló a kapcsolat, a Magyarországra érkező befektetések mintegy 29 százalékát német befektetők hajtották végre

Musk két héten belül bemutatja vákuumvonata alagútját

A Boring Company Los Angeles melletti alagútját december 18-án mutatják meg – a megnyitó ideje így is elmarad a tervezettől. A Hyperloop a jövő új utazási formájaként nem más, mint egymás után haladó utasszállító kapszulák egy légritkított csőben (ez a bemutatni tervezett alagút), és az egész rendszert egy lineáris motor hajtja meg.

A december 18-án megnyíló alagút mintegy két mérföldes (3,2 kilométer) a SpaceX Los Angeles-i központjában. A vállalat jelenleg a Dodger Stadion közelében lévő alagúton is megkezdte a munkálatokat, amit a Dugout Loopnak kereszteltek, és ami a közeli metrótól egészen a stadionig viszi majd a látogatókat.

Csökkent a benzin ára

Szerdán a MOL bruttó 2 forinttal csökkentette a 95-ös benzin és bruttó 6 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát.

A mérséklés nyomán a benzin átlagára literenként 351 forint, a gázolajé pedig 393 forint lesz.