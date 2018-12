Drága nyomozás: DNS-tesztet követelt a diák, mert megitták a joghurtját

A tajvani rendőrség öt hónapon át nyomozott egy diák után, aki a vádak szerint állandóan megitta kollégiumi szobatársa joghurtos-italát. Az áldozat annyira felháborodott ezen, hogy arra kérte a rendőrséget végezzenek DNS teszteket a gyanúsítottakon, hogy végre fény derüljön arra, ki a joghurt-tolvaj. A szokatlan eset Tajvanon történt.

Az eset idén áprilisban történt a Soochow Egyetemen. Az áldozat neve Zhou, aki öt másik lánnyal él közösen egy kollégiumi szobában. Zhou egyik nap, amikor hazaért kinyitotta a hűtőt, ahol sokkoló felfedezést tett. A joghurt-ital, amelyet nemrég vett nagyjából 2 dollárért, eltűnt a hűtőpolcról.

Némi kutatás után az egyik közeli kukában találta meg az üres palackot. Azonnal megkérdezte a lakótársait, hogy mégis egy kollégiumban ki volt annyira pofátlan, hogy csak úgy kérdezés nélkül megitta a másik tulajdonát. Nos, mint kiderült, erre már többször volt példa, még ha ez a kollégiumok világában eléggé szokatlannak számít.

Zhou kollégiumában valaki rendszeresen lopta az árukat a hűtőből, és mivel tartottak attól, hogy egy veszélyes bűnöző az elkövető, biztonsági kamerát is felszereltek. Sajnos a tolvaj ettől sem ijedt meg, a kamera pedig már másnapra eltűnt a helyéről. Azt is ellopta, bár az nem derült ki, hogy megette-e.

Azonban Zhounál nem a több száz dolláros biztonsági kamera és az addig eltűnt éléskamrányi étel verte ki a biztosítékot, hanem a kétdolláros joghurt-ital. Arra kérte társait, hogy a tettes azonnal lépjen elő és vallja be bűnös cselekedetét. Mivel ez nem történt meg, Zhou fogta magát és elment a rendőrségre, ahol feljelentést tett.

A tettes azonban profi munkát végett, hiszen még a rend őrei sem találtak újlenyomatokat a kidobott palackon. Valószínűleg nem volt kezdő a joghurt-lopásban. Ezért viszont be kellett rendelni Zhou szobatársait is, májusban pedig a rendőrség hivatalosan is jegyzőkönyvbe vette a szokatlan esetet. A tolvaj azonban továbbra is hallgatott, kilétét homály fedte.

Zhou nem adta fel ezért arra kérte a hatóságokat, hogy a másik öt lányon végezzenek DNS vizsgálatot, amely 586 dollárba került volna.

A csavaros ügy szeptemberben zárult le, amikor végre kiderült, hogy ki itta meg a joghurtot.

Az öt hónapos vizsgálat feltárt minden részletet, az elkövető azonban saját maga védelmében csak annyit tudott mondani, hogy véletlenül ivott bele és elnézést kér ezért. Az mindmáig rejtély, hogy akkor viszont miért itta meg a teljes üveget? És vajon a kamerát is ő lopta el?