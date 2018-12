Nagy dobásra készül a Tesla, Musk el is árulta, hogy mire

Elon Musk a 60 Minutes nevű műsorban beszélt arról, hogy ha lehetőség adódik, szívesen megvásárolnák a General Motors néhány gyárát.

A Tesla vezére Lesley Stahlnak, a 60 Minutes műsorvezetőjének beszélt a terveiről, bocsánatot viszont nem kért megbotránkoztató viselkedéséért, pedig bizonyára sokan számítottak rá. Helyette inkább beszólt az amerikai tőzsdefelügyeletnek (SEC), amely még szeptemberben perelte be a befektetők megtévesztése miatt, és többször kiemelte mennyire nem tiszteli őket. Musk akkor egy twitter üzenetet posztolt, miszerint hajlandó lenne kivezetni a tőzsdéről a Teslát.

Ennek hatására az elektromos autógyártó részvényei elszálltak, de a hír sokak szerint csak kacsa volt és éppen a részvényárak feltornászására szolgált. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy senki sem tökéletes, ő maga pedig igen impulzív ember, ezért sokszor cselekszik meggondolatlanul.

Nemrég élő adásban füvezett, előtte a twitter üzenetével haragította magára a hatóságokat, majd pedofilnak nevezte a thai barlangi mentésben résztvevő egyik búvárt.

Musk szerint ő csak saját magát adja, de azt is elismerte, hogy nagyon stresszes volt az idei év és ez lehetett az egyik oka megkérdőjelezhető cselekedeteinek. A Model 3-as gyártási nehézségeiről is beszélt, valamint arról, hogy nemcsak a Teslának, hanem neki magának is gondjai vannak a határidők betartásával.

Felmerült az is, hogy a General Motors (GM) legutóbbi 14 ezer fős leépítése miatt akár gyárakat is bezárhatnak majd, a Tesla pedig kész lenne azokat megvásárolni.