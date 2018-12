Az Aldi előre elárulja, mennyit lehet keresni náluk részmunkaidőben

Továbbra is komoly probléma a munkaerőhiány egyes gazdasági szektorokban Magyarországon. A kiskereskedelemben már számos vállalat bevezette a részmunkaidős munkavállalás lehetőségét, többféle változatban is. Az Aldi azt is közzéteszi, ezekben a pozíciókban mennyit lehet keresni, vállalt óraszámtól függően.