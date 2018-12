Új helyre került a világ egyik leghíresebb szobra - képek

A New York-i Wall Streeten több ikonikus szobor van. A Támadó bika állandó párja volt az elmúlt két évben egy lány bronzszobra, amely most új helyre került. A nemi egyenlőtlenség jelképét most a New York-i tőzsde épületével szembe helyezték.

New York ikonikus szobra a Támadó bika című alkotás, amely a Wall Streeten található. A szobrot 28 éve állították fel New York belvárosában, az üzleti negyed szívében, néhány tömbnyire a New York-i tőzsde épületétől.

Azonban ezzel a szoborral szemben 2017 elején felállítottak egy másik szobrot. A Félelmet nem ismerő lány (Fearless Girl) egy vállalat kérésére készült el, és a nemi egyenlőtlenség elleni küzdelmet szimbolizálja.

A kompozíció magával ragadó volt, ahogy a nagy maszkulin bikával szemben bátran áll egy törékeny lány.

Most azonban a Fearless Girl új otthonra lelt, és talán kissé meglepő, de előbb került a New York-i tőzsde szomszédságába december 10-én, mint a piaci felemelkedést szimbolizáló bika.

A szobrot november 27-én távolították el eredeti helyéről, részben azért, mert a bikával együtt annyi turistát vonzott, hogy az már zavarta a forgalmat. A Bowling Green parkban egy dísztábla őrzi majd a szobor eredeti helyét.

Köszöntünk itt mi nálunk Rettenthetetlen lány - mondta Betty Liu, a tőzsde ügyvezető alelnöke hétfőn, a szobor felállításakor.

A State Street vezérigazgatója, Cyrus Taraporevala szerint a Félelmet nem ismerő lány szobrának 2017 márciusában történt felállítása óta 301 olyan cégnek bővült legalább egy női taggal az igazgatótanácsa, amelynek korábban kizárólag férfiak ültek a vezetőségében.

Nézegessen képeket a Félelmet nem ismerő lányról:

A szobor eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ugyanis egyre több nő található az USA cégeinek vezetésében.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a küldetése végére ért a szobor, ugyanis a CNBC szerint még a vállalatok 16 százalékának nincs női vezetője.