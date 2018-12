Részvényeket von ki az MNB a tőzsdéről

Jogsértések miatt, a tőzsdei szereplőktől elvárt tájékoztatási kötelezettség elmulasztásáért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elrendelte a Közép-Európai Gázterminál Nyrt. (KEG) részvényeinek törlését a tőzsdei terméklistáról december 18-tól - az MNB. A befektetőket a törlésről a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján tájékoztatta.

A közleményben az MNB kiemelte: az MNB a törlési határozattal egyidejűleg a cég négy részvényesével szemben összesen 94,1 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki.A jegybank 2016. májusában már felfüggesztette a KEG Nyrt. részvényeinek tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó nem tette közzé az előző pénzügyi évről készített éves jelentését.

A kibocsátó számos jegybanki felszólítást és bírságot kapott, ennek ellenére ezt követően is többször nem tett eleget a tőzsdei szereplőkre vonatkozó közzétételi kötelezettségének, így a felfüggesztés azóta is érvényben van.Az MNB a kibocsátó igazgatótanácsi és auditbizottsági tagjainak személyes felelősségét is megállapította és összesen 10 millió forint bírságot szabott ki rájuk.

Megkereste az adóhatóságot is és gazdasági bűncselekmények gyanújával több feljelentést is tett.

Az MNB egy további, a KEG Nyrt. részvényeseit érintő eljárást is lezárt ajánlattételi kötelezettség elmulasztása miatt. Az 1 SPS Hungary Gázkereskedelmi Kft., a szlovák Mach Trade spol. s.r.o. társaság, illetve két külföldi illetőségű magánszemély összehangoltan eljárva, együttesen 25 százalékot meghaladó befolyást szereztek a társaságban anélkül, hogy nyilvános vételi ajánlatot tettek volna. Az MNB emiatt az érintett részvényesekkel szemben összesen 94,1 millió forint bírságot szabott ki.