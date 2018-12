Magyarországon 30 éve adták ki az első bankkártyát

A VISA-val folytatott intenzív tárgyalások után 1988-ban Magyarország, és egyben Közép-Kelet-Európa első bankkártyáját az MKB Bank adta ki. Kezdetben magánszemélyek még nem, csak a devizabetéttel rendelkező cégek igényelhettek bankkártyát, az esetleges túlköltésekhez a banknál vezetett számláik szolgáltak fedezetül. Az első bankkártyákat az üzletág osztályvezetője maga vitte kézben és adta át az igénylőknek.

A hitelintézet VISA Classic kártyája 1988-ban külföldön is debütált: a szöuli olimpián magyar sportvezetők fizettek az első kártyákkal. Magányszemélyek csak 1989-től igényelhettek bankkártyát, de csak akkor, ha volt legalább kétezer dolláros számlafedezetük.

Az MKB Bank első bankkártyájának motívumát, a stilizált Lánchíd-ábrázolást, Vagyóczky Károly, a Pénzjegynyomda grafikai részlegének akkori vezetője, az akkor használt papír bakjegyek elismert tervezője készítette.

És bár 30 év nem túlzottan nagy idő, a fáma szerint egy személyes ok is közrejátszhatott az első magyar bankkártya kiadásában. Az MKB Bank akkori második embere – szenvedélyes dohányos – New York-i hivatalos útja során egy éjszaka kifogyott a cigarettából. A szálloda recepcióján próbált vásárolni magának, ám a hotelben éjjel csak bankkártyát fogadtak el, de az nem volt neki. Valószínűleg ez a kudarc adta a végső lökést a hazai kártyaüzletág beindításához.