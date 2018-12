A Y generáció kedvenc kozmetikai cége nagyot hasított az idén

A 2013-ban alapított Glossier az egyik leggyorsabb ütemben növekvő kozmetikai cég. Alapítója és vezérigazgatója, Emily Weiss pedig bejelentette, hogy idén több mint 100 millió dolláros bevételt termeltek.

Weiss a Bloomberg TV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az olyan cégek, mint az Estee Lauder vagy a L'Oreal

nem képesek felvenni a versenyt a változó fogyasztói szokásokkal, ugyanakkor a Glossiernek megvan minden lehetősége arra, hogy megfeleljen a változásoknak.

A New York-ban található Glossier kozmetikumai és ajakbalzsamai – amik ráadásul Instagram-barát csomagolással rendelkeznek – olyannyira letarolta a szépségpiacot, hogy a vállalat piaci értéke már elérte az 532 milliárd dollár.

Ráadásul a Glossier egyike azon ritka kozmetikai cégeknek, amik szinte kizárólag online üzleti tevékenységet végeznek. Weiss elmondta a Business of Fashionnek, hogy a cég most lép növekedésének második szakaszába, és továbbra is az internetes terjesztés, valamint a közösségi média áll a középpontban.

A cég alapötlete egy 2010-ben indított blog volt, ami később egy 86 milliós tőkebefektetés révén alakult állt szépségipari vállalattá.

Ugyanakkor a versenytársak is komolyan fejlődtek: az Ulta negyedéves bevétel-növekedése több mint 20 százalékos volt az elmúlt három évben, miközben az Estee Lauder éves forgalma 14 milliárd dollár.

A Black Friday alatt a cég honlapjáról minden negyedik másodpercben megrendelték az ikonikus Bpy Brow szemöldökformázót. Az éves bevételük pedig megduplázódott az ünnepi időszakban, amit jövőre tovább kívánnak növelni azzal, hogy az európai piacok, például az Egyesült Királyság és Franciaország felé nyitnak.