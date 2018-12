Leáll az antibiotikumos marhahússal a McDonald's

A gyorsétteremlánc bejelentette, csökkenti a különböző gyógyszerkészítmények, antibiotikumok használatát húspogácsáinál. Pontosabban beszállítóitól csak olyan húst vesz át, amely az új határérték alatt tartalmaz csak ilyen készítményeket – írja a The Guardian.

A vállalat azt közölte, hogy az antibiotikumoktól mentes marhahúsra történő átállás fokozatos lesz. Először a globális szempontból legnagyobbnak számító tíz piacukon történik meg, 2020-ig.

Ezek közül is az egyik legjelentősebb az Egyesült Államok. A vállalat által globálisan felvásárolt marhahús mennyiségének mintegy 85 százaléka itt kerül be az étteremlánchoz. Ezért különösen nagy jelentősége van annak, mit lép itt a McDonald's, mint az egyik legjelentősebb felvásárló. Ha ugyanis a cég nem vesz át a továbbiakban az új irányelvektől eltérően kezelt húst, akkor a gazdálkodóknak ahhoz kell igazítaniuk munkájukat, hogy így is megfelelő mennyiségű és minőségű húst tudjanak majd szállítani.

Ez pedig nem is olyan egyszerű. A gyorsétteremláncok ilyenkor diktáló helyzetben vannak. Ahogy az Origo megírta, nemrégiben a Pizza Hut mögött álló vállalat mondott nemet az antibiotikumos csirkére, ami viszont kihívások elé állította a tenyésztőket.

Ráadásul az antibiotikumok kivonása azért is nehéz ügy, mert a marhák a baromfiknál jóval nagyobb testű állatok, tovább is élnek.

Egy amerikai szövetségi ügynökség pedig arra is felhívja a figyelmet, hogy a gyógyszerek forgalmán meglátszik az ilyen döntés.

Azok ugyanis rendre visszaestek az elmúlt években akkor, amikor egy étteremlánc – beszállítói – a korábbinál jóval csekélyebb mértékben használták tovább az antibiotikumokat.

A marhahúsba jut a legnagyobb arányban az ilyen céllal felhasznált antibiotikum, mintegy 43 százalékban.

A cégnél azt mondják, erre a döntésre az vezette őket, hogy így növeljék fogyasztóik ellenálló képességét. Ha ugyanis túl sok antibiotikum kerül a szervezetbe, úgy előfordulhat, hogy csökken annak ellenálló képessége a valódi betegségekkel szemben.

A Wendy's, a nagy konkurens, korábban már jelezte, hogy a felvásárolt hús 15 százaléka olyan termelőktől jön, akik kötelezettséget vállalnak az antibiotikumok használatának 20 százalékos csökkentésére.

A McDonald's szóvivője azt mondja, a változás nem lesz hatással a menük, illetve a szendvicsek árképzésére.