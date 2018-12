Néhányan még foggal-körömmel ragaszkodnak a készpénzhez

Az Egyesült Királyságban még ősszel jelentette be a Suffolk nevű kocsma, hogy teljesen készpénzmentessé válik, azóta viszont már többen is átvették a gyakorlatot. Ez a trend nemcsak a szigetországban, hanem a világ más területein is megfigyelhető. A svédeknél minél hamarabb szeretnének megszabadulni a készpénztől, de már Indiában is tettek lépéseket ez irányba.