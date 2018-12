Nincs magyar karácsony szaloncukor nélkül

A szaloncukor nélkül elképzelhetetlen a magyar karácsony. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy a 18-59 éves lakosság 86 százaléka tervezett idén szaloncukrot vásárolni. Biztos vásárlónak 57 százalék tekinthető, körükben a nők, az alapfokú végzettségűek, valamint a falusiak vannak valamelyest felülreprezentálva.

Bár a szaloncukor hivatalosan nem hungarikum, de készítésével magyar cukrászok kezdtek foglalkozni az 1800-as évek első harmadában, és azóta is kizárólag a magyarok készítik. Igaz, a fondantcukor, minden szaloncukor őse, Franciaországból származik. A karácsonyfa-állítás szokása pedig német eredetű. A fenyőfákat eleinte csak a gazdagabb polgárok házaiban, lakásaiban állították fel, méghozzá a szalonban; innen ered a becsomagolt cukor, édesség elnevezése is.

A reprezentatív felmérésből kitűnik, hogy a 18-59 éves lakosság nagy része, vagyis 86 százaléka tervez bevásárolni az ünnepi édességből.

Ha szaloncukorról van szó, akkor egyértelműen a zselés a kedvenc. A szaloncukor vásárlók közel kétharmada ilyen ízesítést szeretne vásárolni. A képzeletbeli dobogóra még a kókuszos és a karamellás ízvariánsok kerültek fel. A gyümölcsös és cukros ízvilág kevésbé népszerű.

Bár csökken a vásárolt szaloncukrok mennyisége, cserébe a minőség tekintetében megfigyelhető egy átalakulás – fejtette ki Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke a Magyar Mezőgazdaságnak adott interjújában.

A vásárlók többsége 2 ezer forint körüli összeget szán az édességre, de harmaduk akár 4 ezer forintig is elmehet. Szaloncukorból nem szokás „bespájzolni” a háztartásokban. A vevők elsőként az ízesítésről döntenek, majd a második legfontosabb szempont az ár. Mivel az ár fontos, a vásárlók fele karácsony után is körülnéz, és hazavisz a már akciós szaloncukorból is.

A Szövetség becslése szerint 3 500 tonna az éves szaloncukor-forgalom mennyisége, értéke pedig meghaladja 6 milliárd forintot. Az új ízek mindig népszerűek, de a zselés szaloncukor annyira közkedvelt, hogy kiteszi az eladások felét.

Szezonális édességre 3 milliárd forintnál többet költöttek a magyarok 2016-ban a Nielsen adatai szerint, ez összesen 616 tonna és közel 11 millió darab tétel.