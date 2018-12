Kiegyenlítettebb idén a személyi kölcsönök igénylése

A korábbi éveknél időben kiegyenlítettebb idén a fogyasztási kölcsönök felvétele az MTI által megkérdezett bankok szerint, a lakossági fogyasztás idei jelentős bővülésével már év közben dinamikusan nőtt a hitelintézetek személyikölcsön-állománya, a háromnegyedévi adatok majdnem másfélszeres éves folyósítás-bővülést mutatnak.

Az OTP Bank a piaci átlag felett teljesített a személyi kölcsönök területén, a bővülés mértéke elérte az 55 százalékot, tízből négy személyi kölcsönt az OTP folyósított. A személyikölcsön-értékesítések 6 százalékát tették ki a teljesen online tranzakciók, ami egy éve 3,9 százalék volt, a folyósított összeg 2017 első kilenc hónapjában 3 milliárd forint volt, az idei azonos időszakban meghaladta a 7 milliárd forintot. Az OTP szakértői a személyi kölcsönök további bővülését várják ugyan, de az elmúlt évekre jellemző 40-60 százalékos ütemnél lassabb, 20-25 százalékos bővülésre számítanak.



Az Erste Bank is azt válaszolta, míg korábban az év utolsó hónapja kiugró volt a személyihitel-kihelyezések szempontjából, ma már kevésbé lehet az adventi időszakot az eladósodáshoz kötni. Egyre kevésbé lehet hitelezési szezonról beszélni, a kölcsönök felvétele nem köthető a karácsonyi időszakhoz, hanem eloszlik az év egészében. Az Erste lakossági hitelezése összességében is emelkedik, a harmadik negyedéves adatok szerint a személyi-fogyasztási típusú kölcsönöknél a kihelyezés 115 százalékkal bővült, az állomány másfélszeresére nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. Az Erste ügyfelei az elmúlt évben 20 százalékkal költöttek többet az év utolsó hónapjában bankkártyáikkal, mint az év azt megelőző időszakában. A forgalom jelentős hányadát adják a online vásárlások ilyenkor is, már 20 százalékot tesznek ki, miközben az érintésmentes fizetések a bankkártyás vásárlások 70 százalékát jelentik - közölte az Erste.

Martin Jarolim, a K&H lakossági üzletágért felelős vezetője elmondta: a hitelezés felfutása a jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök piacán egyaránt érzékelhető. A hitelezés bővülését segítik az alacsony kamatok, a reálbérek emelkedése, a magas foglalkoztatottság. Elmondta: a K&H-nál az év első kilenc hónapjában - az előző év azonos időszakához képest - 17 százalékkal 22 milliárd forintra nőtt a személyikölcsön-szerződések volumene. Ő is megerősítette, hogy kezd eltűnni a szezonalitás a személyi kölcsönök piacáról. A bank tapasztalatai szerint nő a személyi kölcsönök átlagos összege, ami az idén 1,2 millió forint volt, az átlagos futamidő 51 hónap. Martin Jarolim szerint Magyarországon a háztartások hitelállománya GDP-arányosan alig több mint 10 százalékot ér el, míg a többi V4-országban jóval magasabb, 30 százalék feletti ez a mutató, az eurózónában pedig 50 százalék körüli.

A Budapest Bank számos kereskedelmi lánc finanszírozó partnere: a személyi kölcsönök piacán jellemzően az év második felétől figyelhető meg az élénkülés, ez továbbra is kitart, a bank új kölcsöneinek folyósítása is megnő ebben az időszakban - közölte a hitelintézet. Hagyományosan az év végi időszakban a legnagyobb kereslet az áruhitelek és hitelkártyák iránt, az utolsó negyedévben folyósítják Budapest Banknál az éves hitelforgalom közel 40 százalékát. Minden évben a november és december a két legerősebb hónap a hitelkártyáknál. A fogyasztási hiteleket, a személyi kölcsönt, áruhitelt, a hitelkártyát tekintve, a Budapest Banknál 2017. szeptember és 2018. szeptember között 9,4 százalékos volt az állomány növekedése.

Idén a CIB-nél a tavaszi, a nyári és az őszi hónapokban is erős volt az érdeklődés a személyi kölcsönök iránt, decemberben viszont a korábbi évek tapasztalatai alapján várhatóan alacsonyabb lesz a kereslet. Az elmúlt évhez képest idén megnőtt az átlagosan igényelt hitelösszeg, a fiókban igényelt személyi kölcsönök esetében ez meghaladta az 1,7 millió forintot, míg az online igénylések alacsonyabbak, átlagosan 1,3 millió forint körül vannak. A CIB Banknál a fiókokban igényelt személyi kölcsönöknél az átlagos futamidő 60 hónap, mobilapplikáció esetén során 54 hónap volt az átlag az év eddigi részében.