Van, ahol bónusz helyett a dolgozók kívánságait váltják valóra

Néhány vállalat az év végi bónuszok és a céges bulin túl is próbál kedveskedni a munkavállalóknak. Van ahol kifizetik a jogosítvány megszerzését, vagy nyelvvizsga tanfolyamra íratják be a szerencséseket, máshol pedig drága utazásokat adnak ajándékba. Olyan is volt idén, amikor a cég segített megtalálni az egyik dolgozójuk testvérét, akivel az illető még sosem találkozott mert szülei örökbe adták.