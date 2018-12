Már nem költekezünk hitelből karácsonykor

Idén tovább nőtt a karácsonyi ünnepekre szánt kiadások mértéke, amit 10-ből 8-an az aktuális havi jövedelmükből fedeznek – derült ki a CIB Bank megbízásából készített reprezentatív kutatásból. Az eredményekből az is látszik, hogy bár a többség ajándékként továbbra is készpénznek örülne, várhatóan ruhanemű, szépségápolási cikk és játék kerül a legtöbb fa alá.

A CIB Bank idén is elkészítette reprezentatív karácsonyi kutatását, melynek eredményei azt mutatják, hogy 2018-ban a tavalyinál 4 ezer forinttal többet, átlagosan csaknem 47 ezer forintot költenek a magyar háztartások a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó kiadásokra.

Ez annak ellenére így van, hogy a lakosság hetven százaléka vélekedik úgy, hogy a szeretet ünnepén erősen eltúlzott szerep jut a pénznek. Ennek megfelelően az ajándékozás már nem is fért fel a legfontosabb karácsonyi „hozzávalók" dobogójára: a megkérdezettek 81 százaléka ugyanis a családi együttlétet tartja a legfontosabbnak, ezt a karácsonyfa felállítása (60 százalék) és a fehér karácsony (44 százalék) követi, megelőzve a 31 százalékot elért ajándékozást.

A karácsonyra jellemzően a decemberi fizetésből költünk – ezt jelölte meg fő forrásként a megkérdezettek 78 százaléka. Második helyen a kifejezetten az ünnepre spórolt pénz áll, még ha idén kevesebben nyúlnak is ehhez (21 százalék), mint tavaly (26 százalék). Munkahelyi jutalomból a megkérdezettek 15 százaléka tervez költeni az ünnepekre, a hitel szerepe azonban továbbra is csekély az ünnepi kiadások finanszírozásában: a tavalyi felmérés eredményéhez hasonlóan 2018-ban is csupán 5 százalékra tehető azok aránya, akik kölcsönt vesznek fel az ünnepi költségek fedezésére. Aki mégis így dönt, az is csak legfeljebb 25 ezer forintos összegben gondolkodik, ami alapján nem meglepő, hogy elsősorban hitelkártyás vásárlásról, illetve folyószámlahitel lehívásáról van szó, a többi fogyasztási hitel szerepe elenyésző.

Talán a sok kiadás ellentételezéseként is sokan örülnének, ha ajándékba készpénzt kapnának: a válaszadók több mint ötöde erre áhítozik, de majdnem ugyanennyien szeretnének kézzel készített meglepetést vagy élményajándékot kapni. A kutatás eredményei alapján azonban az ezekre vágyó válaszadók legtöbbje csalódni fog: úgy tűnik, továbbra sem divat pénzt adni, inkább ruhanemű, divatcikk, szépségápolási termék és játék kerül a fa alá majd, de népszerű a könyv, cd, dvd és az erre vágyók nagy örömére a kézzel készített ajándék is.

Az ajándékokat legtöbben idén is a hipermarketekben és a bevásárlóközpontokban szerzik be – a válaszadók 80, illetve 78 százaléka jelölte meg ezeket – de 72 százalék a webáruházak kínálatából is válogat. Jellemző az is, hogy közösen ajándékozunk: a megkérdezettek 62 százaléka mondta azt, hogy előfordul, hogy másokkal összefogva, a pénzt összeadva közösen lepnek meg valakit a szeretet ünnepén. Ilyen esetben a legtöbben – 83 százalék – készpénzben rendezik el egymás között a költségeket, 8 százalék esetében egyszer az egyik fél fizet, máskor a másik, 2 százalék más utat választ, és csak 7 százalék azok aránya, akik átutalással intézik a fizetést ilyen esetben.

Az előkészületek során a válaszadók több mint fele használja az okostelefonját arra, hogy ajándékokat keressen, és ugyanennyien vannak azok, akik ünnepi recepteket nézegetnek telefonjukon. 47 százalék küld karácsonyi üdvözleteket a mobilja segítségével, míg a rokonlátogatás során ugyanennyien a navigációs programokat is előveszik. A telefon elengedhetetlen a családtagokkal való egyeztetéshez, és sokaknak inspirációt jelent a karácsonyi hangulat megteremtésében is: 38 százalék ezen gyűjt dekorációs ötleteket és ünnepi zenéket, és magas (37 százalék) azok aránya, akik az ajándékok beszerzésében is segítségül hívják a telefonjukat. A válaszadók szerint több órát meg lehet spórolni azzal, ha az ünnepi előkészületekhez vagy rokonlátogatáshoz az okostelefont is bevetik.