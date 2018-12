A Forbes közölt izgalmas összeállítást a Boeing legújabb fejlesztéséről, a 777X típusú gépről, pontosabban annak üzletemberek számára ajánlott luxusváltozatairól. Mutatunk néhány képet arról, milyen körülmények között utaznak majd néhány év múlva a világ leggazdagabbjai!

Saját mozi, hálószekció, bár, tárgyaló, vagy igény szerint akár jakuzzi is helyet kaphat a Boeing legújabb, 777X típusú fejlesztésének luxusváltozatain - persze megfelelő felár ellenében.

A Boeing az Airbus mellett a világ másik meghatározó repülőgépgyártója. 2020-ra ígéri új, takarékos üzemanyag-felhasználású, hosszú utakra tervezett gépét. Két változatban készül majd a polgári légitársaságok számára, 350 és 425 férőhelyes kivitelben. Már ezek alapára sem lesz olcsó: a 777-8 jelű gépért 360,5 millió dollárt, a 777-9-es jelű változatért 388,7 millió dollárt kell fizetni.

Persze ezek nem délutáni sétarepülésre, hanem kontinensek közötti távolságok legyőzésére tervezett masinák.

A gépek luxusváltozatai ennél is többe kerülnek. Csak azért 442,8, illetve 453,6 millió dollárt kell fizetni, hogy a cég eltér a standard kiviteltől, kihagyja az ülések nagy részét, és egy csomó egyéb dolgot azért, hogy a megrendelő kedve szerint építse be az utasteret. Ennek további költsége pedig 90 és 150 millió dollár között bárhol lehet, függően a vevő igényeitől.

S hogy milyen is lehet a luxusváltozata ezeknek az üzleti, illetve kormányzati használatra szánt gépeknek?

A cég partnereivel együttműködve mutatott be néhány lehetséges koncepciót az enteriőrre. Azzal egyébként a Boeingnél is tisztában vannak, hogy széles törzsű gépeikből nem fognak cukorkaszámra vásárolni a vevők. 1996 óta mindössze 47 ilyet adtak el, a 777-es változatából 13, a 787-esből 12 egyedi darabot. A vásárlók között a legnagyobb arányban a közel-keleti olajállamok tehetősei és kormányai vannak jelen. De népszerű a társaság kisebb, 737-es típusának egyedi átalakítása is, a "MAX"-változatra 21 megrendelése van a cégnek jelenleg is, amivel 2022-ig kitöltötték ennek a típusnak a gyártási kapacitását.

Összegyűjtöttünk néhány képet a 777X változatról és a lehetséges luxuskoncepciókról. Kattintson az alábbi fotóra a galériához, és nézze meg, hogy utaznak majd a tehetősek néhány év múlva!