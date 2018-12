Varga Mihály: Az építőipar jövőre is két számjegyű ütemben bővülhet

Az építőipar az idei kiugró teljesítménye után várhatóan jövőre is kétszámjegyű bővülést ér el Magyarországon - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) évzáró ünnepi közgyűlésén.

Az első tíz hónapban 22 százalékkal bővülő ágazati teljesítményről azt mondta, ez kiugró ütemnek számít az Európai Unióban, hiszen a 28 tagállamban az építőipar átlagos növekedése 4,3 százalékos volt.