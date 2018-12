Brutális éve volt a Facebooknak

A majdnem egy éve tartó botrány után a Facebook szeretné visszanyerni felhasználói bizalmát, ezért a New York-i karácsonyi vásáron forró csokit, illetve biztonsági tanácsokat osztogatnak, méghozzá ingyen.

A forró csokiban ráadásul a mályvacukor a cég logóját ábrázolta, azonban csak egy napig lehetett kapni. Ez a nap azonban elég volt ahhoz, hogy a cég meghívja a médiát, és segítsen a felhasználóinak megérteni az adatvédelmi beállításokat.

Erin Egan, a Facebook vezető adatvédelmi szakembere elmondta, hogy a kezdeményezéssel lehetőségük adódott személyesen is megismerkedni sok felhasználóval, ráadásul abban is segítettek, ha valaki törölni szerette volna felhasználói fiókját.

A cég életében a 2018-as év volt az, amely a legnagyobb kihívásokat hozta. Még mindig vizsgálják, miképpen is vett részt a cég a 2016-os elnökválasztás körüli hacker támadásokban, valamint márciusban kipattant a Cambridge Analytica botrány is. Továbbá a Facebook történetében a legnagyobb részvényárfolyam vesztés is idén történt.

A cég a jövőben több ilyen egynapos alkalmat tervez, mind az USA-ban, mind pedig Európában.

A látogatók egyébként hasznosnak találták a Facebook kezdeményezését.