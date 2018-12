Fontos változást jelzett a Vénusz étolajnál a gyártó

A Vénusz étolaj gyártója, a Bunge Zrt., fontos információkat közöl a márkanév alá tartozó termékekkel kapcsolatban a márka honlapján.

A cég arról tájékoztatja vásárlóit, milyen konkrét lépéseket valósított meg a környezetvédelem és a fenntarthatóság kérdéseiben.

Egyrészt a vállalat egyes napraforgó-étolajainak csomagolásán már feltűnik az ISCC PLUS logó. Az ISCC az Európai Bizottság által is elismert, vezető nemzetközi fenntarthatósági szabvány, amely szigorú követelményeket ír elő a termelési és beszállítói lánc minden résztvevőjére, és szabályozza az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követését és csökkentését is.

Ez a tanúsítvány – jelzi a gyártó – a garancia arra, hogy a Bunge Zrt. Martfűi Növényolajgyárból az üzletek polcaira kerülő, ISCC logóval ellátott élelmiszerek előállításhoz szükséges alapanyag-mennyiséget fenntartható forrásból szerzik be.

A vállalat emellett erőfeszítéseket tesz azért, hogy a csomagolásban is érvényre juttassák a fenntarthatósági törekvéseket.

Így a kartonok 100 százalékban újrahasznosított papírhulladékból készülnek, amit egy kis piktogram jelez az oldalukon.

A gyártási folyamatban pedig évente sok ezer palackot használnak el. Legtöbbjük (1, 2, 5 és 10 literes kiszerelések) már felerészben újrahasznosított műanyagból készül.

Az étolajok címkéjének jelentős része FSC tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez igazolja, hogy a címkék alapanyaga fenntartható erdőgazdálkodásból származik. A cég emellett azt is jelezte: a gyárban felhasznált hőenergia túlnyomó részét és az elektromos energia egy részét megújuló erőforrásból állítják elő, amelyhez a gyártás során keletkező napraforgómag héját használják.