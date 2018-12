A napenergiába fektetnek napjaink aranyásói?

Megjelenik hazánkban a PV-Invest osztrák cégcsoport, amely környezettudatos naperőművek létesítésével, üzemeltetésével és fotovoltaikus, azaz napenergia alapú befektetésekkel foglalkozik. Befektetései olyan régiókra irányulnak, ahol a piaci környezet stabil, a napos órák száma magas, és hosszú távra szóló, államilag garantált villamosenergia-átvételi szerződések biztosítják a kiszámítható jövedelmezőséget. A projektek megvalósításához kötvényeket bocsát ki, amelyeket cégek és magánbefektetők egyaránt megvásárolhatnak.

A vállalat olyan értékpapírokat bocsát ki, amelyek immár hazánkban is elérhetővé válnak, így a magyar befektetők számára is megnyílik a lehetőség ahhoz, hogy a fenntartható és környezetbarát energiatermelésbe történő befektetéssel versenyképes profithoz jussanak.

A magyarok jelentős része bízik a napenergiában. A PV-Invest megbízásából a Pulzus reprezentatív kutatást végzett, amely ezzel kapcsolatban egyértelmű eredményeket hozott. A válaszadók kétharmada (69 százalék) szerint megéri manapság napenergiába fektetni, 56 százalékuk pedig szívesen be is fektetne, mondjuk ezer eurót.

A többség (53 százalék) úgy véli: a megújuló energiaforrások Magyarországon is felváltják a hagyományosakat, és a válaszadók 97 százaléka tartja valamennyire fontosnak, hogy itthon is több, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projekt induljon.Mindezen eredmények alapján a PV-Invest úgy gondolja, hogy az osztrák napenergia-célú befektetési ajánlatok és beruházások értő közönségre és befogadó környezetre találnak Magyarországon.

Innovatív befektetés

Az ausztriai vállalatcsoport innovatív befektetési koncepciókat dolgoz ki magán- és intézményi befektetők számára, és bankokkal, pénzügyi szolgáltatókkal együttműködve naperőműveket létesít. Osztrák állampolgárok részére 2009 óta folyamatosan biztosít lehetőséget kedvező hozamú, biztos kamatozású euróalapú kötvények jegyzésére, magánbefektetők számára közvetlen tulajdonrészeket és lakossági részesedéseket is kínál megvásárlásra.

A cég a magyar lakosság számára kétféle értékpapírterméket kínál jegyzésre. Az A kötvény 7 éves lejáratú, évente 4,15 százalékos kamatozású, míg a B változat 10 éves futamidejű, évi 4,5 százalékos kamatozású.A kötvények darabonként 1000 euró névértéken vásárolhatók meg, a névleges kibocsátási érték termékenként 7 500 000 euró. A magyar lakossági befektetők a megvásárolni kívánt kötvényeket egyszerűen meg tudják rendelni, mindkét kötvényt a bécsi tőzsde jegyzi, kereskedésük, illetve értékesítésük is ott lehetséges.

Fenntartható értéket teremtenek

A klímaváltozás immár közvetlenül érezteti a hatásait, a mértékadó szakértők egyetértenek abban, hogy a klímaváltozás fenyegető következményei csak az energiahasználat és az energiatermelés gyors és alapvető változásával állíthatók meg. Ezen az úton a napenergia és más megújuló energiaforrások előtérbe helyezése az egyik legfőbb elem.

Miközben a nem megújuló energiahordozók fogytán vannak, a világ energiaszükséglete tovább nő, e növekvő kereslet kielégítéséhez új, fenntartható megoldásokra van szükség. A fotovoltaikus, vagyis a nap kimeríthetetlen erejének hasznosítása elektromosság előállítására, pontosan ilyen alternatívája a hagyományos áramtermelésnek.A napenergia hasznosításával történő villanyáram-termelés korszerű és hatékony, ökológiai lábnyoma rendkívül kicsi. Egy átlagos naperőmű működésének első évében annyi szén-dioxidot takarít meg, amennyi az erőmű alkatrészeinek előállítása során összesen keletkezett.

Az osztrák cégcsoport célja, hogy a megújulóenergia-piacon kiaknázza a napenergiában rejlő lehetőségeket. Magán- és intézményi befektetőkkel együtt jövedelmező naperőműveket létesítenek, így fenntartható értéket teremtenek.

Impozáns adatok

A vezető gazdaságkutatók egyetértenek abban, hogy a naperőművek piacán több évtizedes fellendülés következik. Az előrejelzések szerint a gyártókapacitások 2020-ig a duplájára, 2050-ig pedig a mainak a 150-szeresére nőhetnek. Pénzben kifejezve: a világon 2020-ig mintegy 200 milliárd eurót fektethetnek be a napáram-berendezésekbe, 2050-ig pedig 20 ezer milliárdot. A nap megújuló energiájának hasznosítása segíti a természetes és gazdasági egyensúly hosszú távú fenntartását, hozzájárul a klímavédelemhez, a fenntartható fejlődéshez és az árampiacok demokratizálásához.