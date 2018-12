Eldőlt a fúrt kutak sorsa, és pozitív fordulat jön a bedőlt lakáshiteleknél

Jelentősen csökkent az infláció, az építőipar továbbra is nagyon húz, az ALDI pedig újra ledobta a bérbombát. Újabb autóipari beruházás mellett egy multinacionális vállalat is érkezik Magyarországra, Elon Musk pedig jelezte, hogy hajlandó lenne megvenni a General Motors gyárait.

Megszületett a döntés a fúrt kutakról

A parlament elfogadta azt a törvénycsomagot is, amely szabályozza a fúrt kutak helyzetét. Ennek értelmében az eddig érvényes határidőt az új jogszabály kitolja. Az új bejelentési határidő 2020. december 31-e.

Ez tehát azt jelenti, hogy a kúttulajdonosok két év haladékot kaptak a helyzet rendezésére. Ugyanakkor a friss jogszabály-módosításhoz végrehajtási rendelet még nem készült. Így egyelőre nem tudni, kell-e készülni, és ha igen, milyen változtatásokra az engedélyeztetésben, vagy teljesül-e a kezdeményezett illetékmentesség is a bírságmentesség mellett. Ennek részleteiről az Agrárgazdasági Kamara kezd majd tárgyalásokat a kormányzattal 2019 elején.

Megszavazta a parlament a munka törvénykönyvének módosítását

Megszavazta a parlament a munka törvénykönyvének módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett a munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásának és az önként vállalt túlmunkának a lehetőségét.

A január elsejével életbe lépő törvény értelmében évi 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, viszont rögzítik, hogy ezt meghaladóan a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján naptári évenként elrendelhető legfeljebb 150 óra rendkívüli munkaidő. A törvény ezt hívja önként vállalt túlmunkának.

Fordulat a bedőlt lakáshitelek ügyében

Az Országgyűlés döntésével lehetővé tette, hogy kedvezményesen visszavásárolhassák korábbi ingatlanjukat a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő, a bérleti díjakat rendszeresen megfizető bérlők. A programban 36 ezer otthont tudtak megvédeni, és mintegy 154 ezer ember menekült meg úgy a többmilliós hiteltartozástól, hogy továbbra is az otthonában maradhatott.

A kormány szándékai alapján az otthonteremtési intézkedések újabb mérföldköve, hogy a programban a bérlők ismét tulajdonosává válhatnak korábbi otthonuknak. A parlament döntése nyomán az állam az érintetteknek felajánlja az egyösszegű visszavásárlást, amelynek során a vételárat csökkentik a bérlő által korábban megfizetett bérleti díjak összegével, miközben kamatot nem számítanak fel, sőt, további kedvezményre is lehetőség nyílik a bérlő oldalán.

Béremelés lesz a kecskeméti Mercedes-gyárban

A napokban a szakszervezeteknek sikerült megállapodniuk a kecskeméti Mercedes-gyár vezetésével a dolgozók béremeléséről.

A kétéves megállapodás alapján 2019 januárjától összesen 35 százalékkal emelkedik az alapbér egyes munkavállalói kategóriákban, vakációjuttatásként bruttó 320 ezer forintot kapnak a dolgozók, 100 százalékban kifizetik a 13. havi juttatást egyéves munkaviszony után, és a cafeteriajuttatás összege pedig bruttó 340 ezer forint SZÉP-kártyára vagy 280 ezer forint összegű készpénz.

Bérbombát robbantott az ALDI

A diszkontlánc bruttó 300 000 forint fölé emeli a kezdő pénztárosi, illetve logisztikai munkatársak bérét. A január 1-jétől érvényes bértábla értelmében az ALDI 10,88 százalékkal emeli a kezdő fizetéseket.

Mind a bolti eladók, mind a logisztika területén az áru-összekészítők heti 40 órás munkaidőre vetített induló havibére 301 900 forintra emelkedik, amelyhez 5000 forint értékű Erzsébet-utalvány társul.

Újabb meglepetés az építőipartól

Októberben az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 18,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Mindkét építményfőcsoport termelése nőtt: az épületeknél 15,7, az egyéb építményeknél 21,9 százalékkal.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,5 százalékkal emelkedett az előző havihoz mérten – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Megvenné a Tesla a General Motors gyárait

Felmerült az is, hogy a General Motors (GM) legutóbbi 14 ezer fős leépítése miatt akár gyárakat is bezárhatnak majd. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott Elon Musk, a Tesla vezére.

Elmondta, hogy amennyiben a GM hajlandó eladni a már nem használt gyárait, a Tesla szívesen bejelentkezne értük.

Két új híd épül a magyar-szlovák határszakaszon

A Győr-Moson-Sopron megyei Dunakiliti és Doborgaz között gyalogos és kerékpáros Duna-meder-híd épül, amelyhez mindkét oldalon ártéri hidak csatlakoznak. A Nógrád megyei Őrhalom és Ipolyvarbó között az ideiglenes fahidat váltja fel az új átkelő az Ipolyon, az oda vezető útszakaszok is megújulnak a határ mindkét oldalán.

A beruházások megvalósítását a 2014-2020-as Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program forrásai támogatják. A fejlesztések pontos költségigénye a tervek kidolgozása és a kiviteli közbeszerzés eredményes lezárása után lesz csak ismert.

Újabb autóipari nagyberuházás Magyarországon

A Linamar Hungary Zrt. 17,6 milliárd forintos autóipari beruházást telepít Békéscsabára – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter közölte, hogy a kormány a fejlett technológiára, a kiemelkedő hozzáadott értékre és a 250 új munkahelyre tekintettel 3,9 milliárd forinttal támogatja a beruházást.

Magyarországon nagyon felkapott a SEAT

A Volkswagen-konszern márkáit Magyarországon forgalmazó autókereskedések mintegy 37 ezer gépkocsit adnak el az idén, a tavalyi 35 500 után. Az újautó-kereskedelmet 2018-ban pozitív piaci környezet támogatta, ennek köszönhetően a teljes magyarországi éves szinten 15-16 százalékkal bővül.

A 30 magyarországi Volkswagen márkakereskedő 2018-ban az előzetes adatok szerint mintegy 15 200 személyautót értékesít. A márka vevőinek 40 százaléka magánszemély. Jelentős növekedést tudott felmutatni az idén a SEAT, az értékesítés 26 százalékos növekedését a városi terepjáró (SUV) szegmens sikerei biztosították.

Jelentősen csökkent a hazai infláció

Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben tavaly novemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 4,5 százalékkal emelkedett.

A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 4,6 százalékkal nőtt, ezen belül a dohányáruké 6,2 százalékkal. A háztartási energia 1,2 százalékkal drágult. A járműüzemanyagokért 7,2 százalékkal kellett többet fizetni.

Újabb multi érkezett Magyarországra

A raklapos áruszállításra szakosodott Palletways nemzetközi árufuvarozó vállalat 13 logisztikai szolgáltató összekapcsolásával felépítette magyarországi hálózatát, a fő elosztóközpontot Biatorbágyon alakították ki, és fontos szerepet szánnak az ország különböző területein elhelyezkedő regionális központoknak is.

A tervek szerint a kezdeti időszakban napi 500 raklapot szállítanak, amelyhez 15 szállítmányozó partnervállalatot vonnak be, a későbbiekben maximum 17-18 partnerrel dolgoznának, naponta 600-900 raklapot továbbítanának.

Végleg eltűnhet a Traubi

Magyarországon közel fél évszázada gyártják az osztrák eredetű, szőlőízű Traubit. Elindult azonban a Traubisoda magyarországi védjegyeivel rendelkező, az üdítőitalt több mint két évtizede gyártó Ráthonyi Kft. felszámolása.

A társaság debreceni telephelyét és védjegyeit (Traubi, Traubisoda, továbbá Róna üdítő és Csokonai ásványvíz) összesen nettó 1,1 milliárd forint irányáron hirdette meg eladásra a cég felszámolója.

A szankciók hatására önállósodott az orosz gazdaság

Elképesztő ütemben fejlődik az orosz mezőgazdaság, az utóbbi öt évben több mint 20 százalékkal nőtt az ágazat termelése. Mára Oroszország a világ vezető gabonaexportőre lett, és a legjobb úton halad afelé, hogy más területeken is meghatározóvá szerepet töltsön be a világpiacon.

Paradox módon a Moszkva elleni nyugati büntetőintézkedések kifejezetten jó hatással voltak az orosz agrárium fejlődésére.

Fontos változás jön a Szerencsinél

A Nestlé Hungária Kft. átadja a Szerencsi Bonbon Kft.-nek a Szerencsi védjegy használatának jogát, a védjegy oltalma alatt ezentúl kizárólag a Szerencsi Bonbon Kft. forgalmazhat édesipari termékeket.

A szerződés a kakaótermékekre nem vonatkozik, ezek esetében továbbra is a Nestlé Hungária Kft.-nél marad a „Szerencsi” védjegy használatának joga. A védjegyhasználati megállapodás aláírásán Nagy István agrárminiszter stratégiai jelentőségűnek nevezte az élelmiszeripart, amelynek erősítését nagyban szolgálják a mostani megállapodáshoz hasonló, példa nélküli lépések.

Nagy bajban a japán autógyár

Japánban az ügyészség vádat emelt pénzügyi vétségek elkövetése miatt a Nissan Motor Co Ltd. volt elnöke, Carlos Ghosn, valamint Greg Kelly megbízott igazgató ellen. Sőt, a bírói testület magával az autógyárral szemben is vádemelési javaslattal él.

Carlos Ghosn és Greg Kelly védőik útján még nem nyilatkoztak az ügyben, japán médiajelentések szerint azonban tagadják a vétkességet az ellenük felhozott vádakban. Közben bejelentették, hogy a Renault belső ellenőrzése nem talált szabálytalanságokat Ghosn elnök-vezérigazgató javadalmazásában.

Olcsóbb lett a gázolaj

A Mol bruttó 2 forinttal csökkentette a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken, a 95-ös benzin ára nem változott.

A mérsékléssel a gázolaj átlagára literenként 391 forint lett, a benziné pedig 351 forint maradt.