Nyugodtan állíthatjuk, hogy 2018-ban az esport iparág robbanásszerű növekedésnek indult. Kínában a Nike 144 milliós ruházati szerződést kötött az egyik bajnoksággal, Hangcsouban pedig egy teljes városrész épül kizárólag a videojátékoknak. Egyre többen fektetnek be ebbe az ágazatba, miközben már majdnem 200 millióan követik a képernyők előtt a különböző versenyeket és még a legnagyobb stadionokat is könnyűszerrel töltik meg a rajongók. Bemutatjuk, hogy mi is történt 2018-ban a leggyorsabban növekvő sportágban.

Az esportok, vagyis az elektronikus sportok jelenleg a leggyorsabban növekvő sportágak közé tartoznak a világon, éppen emiatt hatalmas üzleti potenciállal rendelkezik. A vita természetesen marad abban a tekintetben, hogy ez valóban sport-e, azonban tény, hogy a játékosok hasonló kvalitásokkal rendelkeznek, mint a hagyományos sportok versenyzői: csapatszellem jellemzi őket, összetartanak, és stratégiai szemléletben terveznek.

A versenyszerű videojátékozást – competitive gaming – nevezhetjük esportnak, amit általában számítógépen vagy konzolon játszanak, akár csapatban, akár egyedileg, de a lényege, hogy egymás elleni harcban mutassák meg erejüket és tudásukat a résztvevők. A legnépszerűbb esport játékok közé a Dota 2, a Counter Strike és a League of Legends tartozik.

A League of Legends világbajnoki döntője nemrégen volt Dél-Koreában, a mérkőzésre pedig 99,6 millió néző volt kíváncsi, de emellett a Muhak stadionban élőben 26 ezren követték az év egyik legrangosabb esport eseményét.

Az elmúlt év valódi áttörést jelentett az iparág számára. Elindult az Overwatch League, amely a hagyományos sportokkal egy szintre emelte az esportot, és olyan szponzorok szálltak be, mint a Toyota. Az Epic Games, a bombasikert arató Fortnite videojáték kiadója pedig bejelentette, hogy a jövőben 100 millió dollárnyi nyereményalappal vágnak neki az esportnak. A Dota világbajnokság is felülmúlt minden eddigit, hiszen az OG nevű csapat 11,1 millió dollárt zsebelt be a győzelmével.

A Newzoo marketing elemző vállalat szerint jelenleg 143 millió esport rajongó van a világon, de 192 millióra tehető azok száma, akik ugyan nem rendszeresen, de néha belenéznek egy-két mérkőzésbe. A profi csapatok értéke pedig folyamatosan nő. A Cloud 9 nevű szervezet becsült értéke 310 millió dollár, a teljes ágazat bevétele pedig 2020-ra eléri az 1 milliárd dollárt.

Megállíthatatlannak tűnik az esport növekedése és ezt a hagyományos sportokat követő szponzorok is fokozatosan ismerik fel. A sportlegendák is, mint például Michael Jordan, már befektetnek ebbe a sportágba, a techmilliárdos Tej Kohli pedig 50 millió eurós alapot indított, hogy támogassa az esport népszerűsítését Európában.

Kínában hamarosan egy új megaprojekt indul, amelynek részeként egy teljes városrész épül majd a videojátékoknak. Hangcsou kormányzata 280 millió dollárral támogatja a beruházást, de azt is bejelentették, hogy további 1,26 milliárd dollárt költenek majd további 14 esport projekt beindítására.

Kínában volt egy másik fontos beruházás is. A Nike kizárólagos szerződést kötött az LPL-lel (a League of Legends professzionális kínai bajnoksága), amelynek értéke 144 millió dollár. A Nike fogja szolgáltatni a csapatok mezeit, cipőit és az egyéb ruházatokat is.

Nemrég a Fanatics nevű sportruházati oldal, amely a világ 29. legnagyobb online kereskedője, szerződést kötött a Blizzarddal (A népszerű Overwatch nevű játék kiadója), így az Overwatch League-ben szereplő csapatok különböző mezeit és ruházatait náluk lehet majd megvásárolni.

Piaci szereplők úgy vélik, hogy a komoly beruházások ellenére több csapat is túlértékelt, a szponzoráció felől érkező bevétel pedig nem nő olyan ütemben, mint ahogyan azt reméltek.

A profi csapatok pedig azt érzik, hogy a játékokat kiadó cégektől nem kapnak megfelelő támogatást az indulás rizikós szakaszában, ezért túl sokan és túl gyorsan mennek csődbe. Az Esports Observer hangsúlyozza, hogy jelenleg közel sincs elegendő bevétele az ágazatnak.

Jason Lake, a Complexity Gaming nevű esport szervezet alapítója - amelyet még 2017-ben vásárolt meg Jerry Jones, a Dallas Cowboys NFL-csapat tulajdonosa - elmondta, hogy nevetségesnek tartja a jelenlegi helyzetet. Szerinte nem használ a sportnak, ha egy 25 milliós éves bevétellel rendelkező csapatnak a befektetők csak úgy adnak 300 milliót. Lake hozzátette, hogy ő nagyon bízik az esportban, de úgy látja, hogy jelenleg hiányzik a józan ész az esportokhoz közelítő legtöbb piaci szereplőből.