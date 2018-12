India nagyon lemaradt, ott most a kábeltévé éli éppen aranykorát

India egyik legismertebb szappanopera producere szerint még mindig hatalmas üzlet a televíziózás a világ egyik legnépesebb országában, ráadásul ez a következő öt évben még biztosan nem fog változni.

Ahogyan az Origo már korábban megírta, az Egyesült Államokban a kábeltelevíziós társaságok minden idők legrosszabb negyedévét zárták, hiszen az ágazat 1,1 millió előfizetőt veszített július és szeptember között, erre eddig még nem volt példa.

Az amerikai háztartások 79 százaléka fizetett elő valamelyik tévétársaság csomagjára, míg ez az arány 2013-ban még 86 százalék volt. Ennek oka többek között az olyan streaming szolgáltatók megjelenése, mint a Netflix, a Hulu és az Amazon Prime.

Indáiban viszont ennek a folyamatnak éppen az ellenkezője figyelhető meg, erről pedig Sunil Lulla, a Balaji Telefilms vezérigazgatója is beszélt, aki megosztotta, hogy a tévés műsorok a vállalata bevételének 65 százalékát adják, így továbbra is ez a terület számít a cég motorjának.

Annak ellenére, hogy a digitális tartalmak népszerűsége is egyre nő Indiában, sokaknak van már internet hozzáférése, számítógépe és okostelefonja, de a kábeltévé továbbra is jóval olcsóbbnak számít, mint a különböző streaming szolgáltatók. Ráadásul az internetsebesség sem megfelelő ahhoz, hogy az emberek online nézzék a tartalmakat, vagy használják a különböző videós streaming oldalakat.

A trendek viszont eljutottak Indiába is, ezért a Balaji már elindította saját online szolgáltatását, amelyet az ország leggazdagabb embere, Mukesh Ambani is támogat 55,8 millió dollárral. A streaming platform várhatóan 2022-re lesz nyereséges, de már jelenleg is a Balaji bevételének 30 százalékát adja.

A streaming szolgáltatók egyenlőre nem fogják elvinni a kábeltévés előfizetőket a Bloomberg szerint. A televíziós közvetítésekből származó bevétel 2020-ra eléri a 862 milliárd rúpiát, ez pedig 31 százalékos növekedés 2017-hez képest. Ebben az időszakban a digitális média tartalmakból származó bevétel összesen 88 százalékot nőhet, 224 milliárd rúpiára.