Ezek a cégek már bevezették a négynapos munkahetet

Egyre több vállalat dönt úgy, hogy bevezeti a négynapos munkahetet, miközben változatlanul hagyja dolgozói fizetését. A bevezetéstől jobb teljesítményt és kevesebb munkahelyi stresszt remélnek.

Sokkal jobb munkát végeznek azok, akik nincsenek túlhajtva, és van idejük pihenni is – állítja a berlini székhelyű Planio szoftverfejlesztő alapítója, Jan Schulz-Hofen. A cég tíz alkalmazottjánál vezették be a négynapos munkahetet az idén.

Új-Zélandon a Perpetual Guardian biztosító társaság is csökkentett munkaidőt vezetett be, aminek eredményeként redukálódott a munkahelyi stressz, valamint a munkavállalók is elkötelezettebbek lettek a cég iránt.

Ráadásul még a japán kormány is arra buzdítja a szigetországbeli vállalatokat, hogy engedélyezzék a munkavállalóknak a hétfő reggeli otthonmaradást, bár eddig nem sok cég élt ezzel a lehetőséggel.

Eközben a Brit Nagykereskedelmi Unió kongresszusa (TUC) is arra törekszik, hogy az ország egész területén bevezessék a négynapos munkahetet. Állításuk szerint a rövidebb munkahetek pont olyan eredményt hoznának, mint az ipari forradalom idején bevezetett hétvégi pihenőnapok.

Ez nem csak csökkentené a stresszt, hanem segítene a nemek közötti egyenlőségben is, azok a cégek, amik alkalmazzák a rövidebb munkahetet, nagyobb produktivitásról és jobb munkahelyi körülményekről számoltak be" – nyilatkozta Kate Bell a TCU gazdasági vezetője a Reutersnek.

Egy felmérés szerint – amiben 3 ezer munkavállaló vett részt – a válaszadók fele úgy gondolta, hogy napi öt órában is el tudnák végezni feladatukat.