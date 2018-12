Kiszivárgott, mennyi lehet jövőre a minimálbér

Várhatóan átlépi a 200 ezer forintot jövőre a garantált bérminimum összege, míg a minimálbér 150 ezer forintra nőhet, erről a héten állapodhat meg a munkaadói és a munkavállalói oldal, egyezség hiányában pedig a kormány határozhat – értesült több forrásból a Magyar Idők. Ezzel a minimálbér a szocialista kormányok által meghatározott 2009-es összeg több mint kétszerese lesz, míg a jobban emelkedő bérminimum a 200 ezer forintnál magasabb kereseteket is felhajtja.

Ezen a héten dől el a minimálbér és a garantált bérminimum 2019-es összege, az előbbi összeg legalább 150 ezer forintra nőhet, az utóbbi pedig átlépi a 200 ezer forintot – értesült több forrásból is a Magyar Idők. Úgy tudják, a napokban ül össze a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), mivel a kormány továbbra is bízik a szakszervezetek és a munkaadók megállapodásában, habár a korábbi egyeztetéseken érdemben nem közeledtek az álláspontok. Amennyiben nem születik egyezség, a kormány várhatóan legalább 150 ezer és legalább 200 ezer forintban határozza meg a két összeget. Az idén a minimálbér bruttó 138 ezer forint, míg a garantált bérminimum 180,5 ezer forint.

A 2019-es, 150 ezres minimálbér így már több mint a duplája lesz a Gyurcsány–Bajnai-kormányoknál 2009-ben elérhető összegnek, ráadásul a Fidesz–KDNP-kormányok jelentősen felzárkóztatták az átlagkeresethez viszonyítva is a kötelező legkisebb keresetet.

A bérszínvonal emelkedésével párhuzamosan egyre kisebb szerep jut a minimálbérnek, mivel a munkáltatók szinte már minden ágazatban és vállalatméretnél magasabb összeget adnak, a közszférában is ez a folyamat a jellemző. A dolgozók mindössze 6-8 százaléka van az idén a 138 ezer forintos összegre bejelentve, ugyanakkor vélhetően a valóságban nagy részük magasabb jövedelmet visz haza.

Sokkal meghatározóbb és jóval többeket érint a garantált bérminimum. A most 180,5 ezer forintos összeg – a Magyar idők információi szerint – jövőre meghaladja a 200 ezer forintot. A bérminimum emelése nemcsak nekik hoz jóval magasabb keresetet, hanem azoknak is, akik 180,5 ezer forint és 200 ezer forint közötti bruttó bért keresnek. A magasabb kereseti kategóriákban is emelniük kell a munkaadóknak annak érdekében, hogy elkerüljék a bértorlódást és a -feszültségeket.

A 150 ezer forintos minimálbérről és a 200 ezres vagy valamivel akár magasabb bérminimumról nem kizárt, hogy tárgyalásos úton állapodnak meg a VKF keretében a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek.

A jövőre legalább 11 százalékkal felzárkóztatott garantált bérminimum ugyan magasabb a munkaadók által a legutolsó tárgyalási fordulón elfogadhatónak ítélt 8 százaléknál, viszont a 8,5 százalékos minimálbér-emelés a vállalati érdekképviseletek szintén 8 százalékos javaslatához áll közelebb.

A nettó minimálbér így eléri a 100 ezer forintot, ami példátlan áttörést jelent.A bérminimum nettó összege 133-135 ezer forintra nőhet, ami havonta több mint 10 ezer forinttal jelent többet a gyermektelen munkavállalóknak. A kisgyermekesek pedig jóval magasabb nettó összeget kapnak, köszönhetően a családi adórendszernek.

Szakértők egybehangzó véleménye szerint jövőre – hasonlóan a korábbi évekhez – tíz százalék fölött nőhetnek ismét az átlagkeresetek Magyarországon, ezzel pedig további bérfelzárkózást érünk el. A fizetések nemcsak összegben, de értékben is gyorsuló ütemben emelkednek 2016 óta, köszönhetően a hosszú távra szóló bérmegállapodásnak. A minimálbér 2016-hoz képest összesen 35 százalékkal, míg a garantált bérminimum több mint 55 százalékkal lehet magasabb jövőre.Míg a szocialista kormány által utoljára meghatározott, 2010-es minimálbér az akkori átlagkereset 36 százalékát is alig haladta meg, addig 2017-ben már bőven elérte annak negyven százalékát. A minimálbér felzárkózását az is mutatja, hogy az összeg évek óta átlépi a létminimum szintjét, a bérminimum növelésével együtt pedig mintegy kétmillió embert sikerült 2017-re kiemelnie a kormánynak a szegénységből.