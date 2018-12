7 százalékkal nőtt a Lufthansa magyarországi utasforgalma

Hét százalékkal növelte utasforgalmát a Lufthansa-csoport Magyarországon az első háromnegyedévben az egy évvel korábbihoz képest, és jövőre is jelentős bővülésre számítanak.

Antal Gábor, a Lufthansa-csoport magyarországi vezetője az MTI-nek elmondta, megőrizték piacvezető helyüket Budapesten a hálózatos légitársaságok között. Továbbra is a harmadik legtöbb utast szállító légitársaságnak számít a csoport Magyarországon, eddig több mint egymillió utast fuvaroztak a magyar útvonalakon. Ehhez nagyban hozzájárult az, hogy Frankfurt mára Budapesten a második legnépszerűbb útvonal London után, a Lufthansa pedig ötödével növelte kapacitását 2018-ban ezen az útvonalon, utasszáma pedig még ennél is nagyobb mértékben nőtt - tette hozzá.

A vezető hangsúlyozta azt is, hogy Debrecenben a közeljövőben bővítést terveznek, mert a városban jelentős ipari beruházások kezdődnek, ez pedig növekvő keresletet generál a München és Debrecen közti járatra. Jelenleg hetente öt járat köti össze a két várost, a közeljövőben ez a kereslet függvényében változhat, nagyobb gép, vagy több járat is elképzelhető az útvonalon. Közlése szerint a 2019-es nyári menetrendi időszakban is megmaradnak a sármelléki charterjáratok, ezen az útvonalon 6 százalék forgalombővülést ért el a társaság 2018 harmadik negyedévéig.