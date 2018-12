Az egyik legismertebb közösségi oldal betiltja a szexuális tartalmakat

A Tumblr nevű közösségi oldal nemrég bejelentette, hogy eltávolítják az oldalról a szexuális jellegű képeket és tartalmakat, ez pedig most meg is történta a tinédzserek legnagyobb bánatára. Az algoritmus, amely a tartalmakat szűri ráadásul annyira kezdetleges, hogy még a kutyás képeket is pornográf tartalomnak jelöli meg, így kisebb káosz alakult ki a 23 millió felhasználóval rendelkező oldalon.

A Tumblr egy olyan közösségi oldal, amely mindig is nagy hangsúlyt fektetett a felhasználók kreativitására és éppen emiatt sokkal engedékenyebb volt a szexuális tartalmú posztokkal is. Persze nemcsak képek oszthatók meg az oldalon, hanem videók, idézetek és zenék is, néhányan pedig hosszabb posztokat, blogbejegyzéseket készítenek.

Demográfiailag nézve a Tumblr rendelkezik a legfiatalabb felhasználói bázissal, annak ellenére is, hogy 13 évnél fiatalabbak nem férhetnének hozzá az oldalhoz. A közösségi oldalo már 2007 óta van a piacon, 420 millióan látogatják és 217 millió különálló blogot lehet böngészni.

Érzelmeiket viszont sokan korhatáros tartalmakkal és olyan posztokkal fejezték ki, amelyek öngyilkosságra, esetleg öncsonkításra buzdítanak, ezek a képek és idézetek pedig futótűzként terjedtek az oldalon és nagyon divatosnak számítottak a 13-15 éves korosztályban.

A Tumblr eddig nagyrészt a depresszió és a szex közösségi oldala volt, ezt néha fűszerezték a Gucci táskák és esetleg Ariana Grande, de összességében elmondható, hogy a kreatívnak indult Tumblr egy idő után erősen megfakult, egysíkú lett.

Sajnos ez azzal is együtt járt, hogy megjelentek az illegális pornográf tartalmak, az ex barátnőkről készített privát képek, az online zaklatás és a bosszúpornó is.

Ezért a Tumblr úgy döntött, hogy az úgynevezett NSFW (Not Safe For Work, korhatáros tartalmak) dolgokat december 17-től egy algoritmus segítségével kiszűrik az oldalról. Ez ellen több népszerű felhasználó is tiltakozott és nem hozott létre egyetlen posztot sem azon a napon.

Az automatizált szűrő viszont egyenlőre rendkívül kezdetleges, emiatt pedig folyamatosan szűri ki az olyan képeket is, amelyeknek semmi köze a szexhez, mint a cuki kiskutya vagy egy hamburger. A Tumblr emiatt elnézést is kért a userektől és azt ígérték, hogy nap mint nap fejlesztik az algoritmust, amely belátható időn belül sokkal jobban fogja ellátni a feladatát.

Komoly kritikák érték a közösségi oldalt amiatt is, hogy a pólón átütő női mellbimbókat is korhatáros tartalomnak jelölték meg, miközben a melltartó nélküli mozgalom hihetetlen divatos világszerte és más oldalaknak, mint például az Instagramnak, sincs gondjuk vele. Nagy kérdés, hogy a tinikre építő depressziós szexblog meddig lesz képes fennmaradni, ha az ilyen tartalmakat többé nem oszthatják meg a felhasználók.