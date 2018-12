Bővíti egyetlen európai üzleti, pénzügyi szolgáltató központját a Nissan japán autógyár Budapesten; a világ egyik leginnovatívabb autóipari vállalatának beruházását Magyarország jelentős regionális versenyben nyerte el - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a Nissan hosszú távú jelenlétre rendezkedik be Budapesten, a bővítéssel hamarosan meghaladja a hetvenet a cég budapesti központjában dolgozó munkatársak száma.

Innen látja el a Nissan európai gyárai számviteli, számlázási tevékenységét, és magasan hozzáadott értéket képviselő funkciók is kerülnek Budapestre.

Szijjártó Péter kiemelte:

a Nissan az elektomos autógyártás egyik zászlóshajója. Japán az első számú ázsiai befektető Magyarországon, az Európai Unión kívüli országok rangsorában pedig a második az Amerikai Egyesült Államok után. A magyar-japán kereskedelmi forgalom az első kilenc hónapban 6 százalékos növekedést mutat, és elérte az 1,7 milliárd dollárt.