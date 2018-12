A csapolt söröké a főszerep adventkor is

A sör és a tradicionális magyar gasztronómia advent idején is találkozik, a Magyar Sörgyártók Szövetsége az ünnepi időszakra szintén sörszezonként tekint. Az ágazat előrejelzése alapján a sörpiac forgalma a tavalyi évhez hasonlóan alakulhat 2018-ban is.

Az idei évet a csapolt sör évének tekintjük, ami nem csupán a legfrissebb sörélmény, hanem benne van az együttlét öröme, a közösen elfogyasztott ételek és italok elkészítése során beletett szakértelem, gondoskodás és nem utolsósorban a szeretet. Csakúgy, mint az adventi készülődésben, majd az ünnepi és báli szezonban – mutatott rá Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója a szövetség adventi sörestjén. A sörfogyasztás a tradicionális magyar gasztronómia részévé vált, a kettő együtt fejlődik, a szemünk előtt. Ebben a folyamatban a sörszövetség célja, hogy növekedjen az iparágban az innováció, folyamatos legyen a fejlesztés és erősödjön az ágazathoz kapcsolódó magyar beszállítói háttér. Nem csak idén, hanem 2019-ben is azon dolgozunk majd, hogy tovább népszerűsítsük a minőségi sörözést és a finom magyar söröket – tette hozzá az igazgató.

A Trade Magazin beszámolója szerint Kántor Sándor mellett Ali Rawech Szami, a Kraft Sörfőzők Egyesületének alapítója is rávilágított, hogy a fogyasztói igények egyre szélesednek, erre válaszul termék- és technológiafejlesztéssel, illetve kapacitásbővítéssel terveznek a kisüzemi főzdék. A sörkedvelők egyre inkább szívesen próbálnak ki új, addig számukra ismeretlen sörfajtákat. Talán ennek is köszönhető, hogy a főzdéink által főzött sörök eladása megkétszereződött az idei évben. Szerencsére ma már a hagyományos láger mellett egyre inkább az alkalom, a gasztronómiai élmény is meghatározza, hogy ki milyen sört tölt a poharába – hangsúlyozta a sokszínűséget Ali Rawech Szami.

A hazai sörpiac 2018. évi előrejelzések alapján a tavalyihoz hasonlóan alakul majd a forgalom, 2017-ben 6,2 millióhektoliter sör fogyott. Kántor Sándor a rendezvényen kifejtette, hogy idén ez néhány százalékkal e fölött alakulhat. A hazai, 120 millió korsó feletti éves fogyasztás túlnyomó többsége továbbra is magyar sörgyárakban és sörfőzdékben készül, maximálisan igénybe véve a meglévő gyártókapacitásokat.