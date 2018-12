Tudta, kik gyártják a világon a legtöbb csokoládét?

Mars, Milka, Kit Kat, Ferrero Rocher – ki ne hallott volna ezekről az édességmárkákról? Világszerte ismertek, ám nem mindenki tudja, hogy egyáltalán melyik cég gyártja őket. Cikkünkben bemutatjuk a világ legnagyobb csokoládé-gyártóinak ötös toplistáját, amelyen két amerikai, illetve két európai és egy japán óriáscég szerepel.

1. Mars Inc.

(18 milliárd dollár nettó árbevétel 2017-ben)

Az amerikai édességgyártót 1911-ben alapították, azóta folyamatos volt a cég növekedése. Termékei jó ideje a világ legismertebb édességei közé tartoznak: ki ne hallott volna már az M&M'sről, a Galaxyról, a Snickersről, a Skittlesről vagy a Mars csokoládészeletekről? A Mars a hatodik legnagyobb magáncég az Egyesült Államokban, és a világ legismertebb édességgyártójának számít.

2. Ferrero Csoport

(12 milliárd dollár nettó árbevétel 2017-ben)

Az 1946-ban Olaszországban alapított Ferrero fejlesztette ki a mogyorókrémet, ezzel a töltelékkel ismerték meg a fogyasztók a napjainkra már ikonikussá vált Ferrero Rocher márkát. Szintén a mogyorókrém a legfontosabb alkotórésze a Kinder termékcsaládnak, de ne hagyjuk ki a világszerte közkedvelt Nutella mogyorókrémet sem. A társaság egyébként nem igazán szereti a rivaldafényt, ám termékei világszerte kedveltek.

3. Mondelez International

(11,6 milliárd dollár nettó árbevétel 2017-ben)

A szintén amerikai multinacionális társaságot mindössze néhány évvel ezelőtt, 2012-ben hozták létre. A világ leghíresebb édesipari márkái közül jó néhányat ez a cég gyárt. Olyan márkák tartoznak hozzájuk, mint az Oreo, a Milka, a Toblerone, a TUC és a Cadbury. A világ nyolcvan országában van jelen, és éves szinten 36 millió dollár körüli árbevételt ér el.

4. Meiji Co.

(9,7 milliárd dollár nettó árbevétel 2017-ben)

Az 1916-ban alapított japán cég az édességek mellett gyógyszerészeti felhasználású termékeket is gyárt. Világszerte a Hello Panda és a Yan Yan megalkotóiként ismertek. Emellett más termékekkel is komoly forgalmat bonyolítanak, aminek alapján kétségkívül a világ öt legnagyobb édességgyártója között van a helyük.

5. Nestlé

(8,8 milliárd dollár nettó árbevétel 2017-ben)

Az édesipari topgyártók közül a legrégebbinek a svájci Nestlé számít, amelyet 1866-ban alapítottak. Elsősorban a Kit Kat, a Nesquik, a Nespresso, a Nestlé és a Maggi márkákról ismert. Az éves forgalmat tekintve ez a világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata, termékei mindenhol komoly népszerűségnek örvendenek.